Basket Le Mura



Margherita Tintori è una giocatrice del Gesam Gas e Luce Lucca

martedì, 5 luglio 2022, 14:02

La Gesam Gas e Luce Lucca chiude e completa il proprio roster con la giovane esterna, classe 2006, Margherita Tintori. Guardia alta 1,75, Tintori è reduce da due stagioni in A2 con Nico Basket e inizia il proprio percorso d’inserimento nella Serie A. Proverà cosi a mettere alla prova le proprie importanti qualità balistiche, che l’hanno portata nell’ultima stagione in campo per oltre 20’ in A2 Sud, chiudendo con 5,3ppg + 2,6r. Un bottino di tutto rispetto per una cestista che deve ancora compiere 16 anni.

Margherita continuerà ovviamente a giocare anche con Nico Basket, per avere nella Serie B un utile banco di prova dopo il lavoro settimanale con la A. Nella scorsa stagione vanta un career high di 16pt con Cus Cagliari, cinque volte in doppia cifra. Ha partecipato all’ultimo raduno dell’Italia U18, a Pesaro, nel dicembre scorso sotto l’occhio attento della coppia Lucchesi-Riccardi.