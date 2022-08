Basket Le Mura, ecco i prezzi degli abbonamenti

Altri articoli in Basket Le Mura

mercoledì, 17 agosto 2022, 17:27

Dopo la mattinata di test atletici e condizionamento, ecco finalmente il primo allenamento di basket della Gesam Gas&Luce 2022/23 al PalaTagliate, che segna la tredicesima stagione consecutiva in serie A1. Coach Andreoli: "I play off e la Coppa Italia come obiettivi, quello che verrà in più sarà tutto di guadagnato"

mercoledì, 3 agosto 2022, 12:33

Molisana Campobasso, la matricola Basket Team Crema e la Dinamo Sassari: sono queste le prime tre avversarie del Gesam Gas e Luce Lucca nella Techfind Serie A1 edizione 2022-2023, il tredicesimo campionato consecutivo nella massima serie per il club del presidente Rodolfo Cavallo

sabato, 23 luglio 2022, 18:58

Spirito di appartenenza, orgoglio di rappresentare una delle città più belle d'Italia strizzando l'occhio a un concept giovanile: la Torre Guinigi, la Torre delle ore e la Chiesa di San Michele campeggiano in bella vista nelle nuove maglie realizzate da Macron

martedì, 5 luglio 2022, 14:02

La società biancorossa chiude e completa il proprio roster con la giovane esterna, classe 2006, Margherita Tintori. Guardia alta 1,75, Tintori è reduce da due stagioni in A2 con Nico Basket e inizia il proprio percorso d’inserimento nella Serie A