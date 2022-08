Basket Le Mura



Calendario 2022-2023: per il Gesam Gas e Luce Lucca debutto interno mercoledì 5 ottobre contro Crema

mercoledì, 3 agosto 2022, 12:33

Molisana Campobasso, la matricola Basket Team Crema e la Dinamo Sassari. Sono queste le prime tre avversarie del Gesam Gas e Luce Lucca nella Techfind Serie A1 edizione 2022-2023, il tredicesimo campionato consecutivo nella massima serie per il club del presidente Rodolfo Cavallo. Un avvio di torneo ostico, con la stagione che si aprirà per le biancorosse nel weekend del 24-25 settembre con la Supercoppa Italiana ad Alghero, ma che il team di Luca Andreoli è pronto ad affrontare nel migliore dei modi. Prima uscita in campionato domenica 2 ottobre a Cagliari, palla a due fissata per le 16.15, contro l’ambiziosa squadra guidata dalle ex Nicolodi, Graves e Battisodo. Tre giorni più tardi, questa volta alle 20.30, capitan Maria Miccoli e compagne faranno il debutto davanti al pubblico amico contro, a proposito di ex, la neopromossa Crema guidata da Beppe Piazza.

Nella quinta giornata Lucca farà visita alla Virtus Bologna, una delle favorite per il titolo dopo la finale scudetto persa contro Schio quattro mesi fa, mentre nel turno successivo sarà tempo dell’unico derby stagionale, programmato per sabato 29 ottobre, contro la Bruschi San Giovanni Valdarno. Tra la settima e la nona giornata ecco le classiche contro le venete Reyer Venezia e Famila Wuber Schio. L’11 dicembre il PalaTagliate accoglierà nuovamente, a distanza di cinque anni, Diamanti il tecnico dello scudetto che allenerà l’ambiziosa Virtus Eirene Ragusa. Come nello scorso campionato, il Gesam Gas e Luce chiuderà il girone di andata sul parquet di Faenza mercoledì 21 dicembre, in quello che sarà uno dei quattro turni infrasettimanali della stagione (5 ottobre, 8 marzo impegno casalingo contro Moncalieri e 26 marzo ultima di regular season).

Il campionato, inoltre, osserverà tre fine settimane di pausa: il 26 novembre e l’11 febbraio saranno impegnate le nazionali mentre nel weekend culminante con domenica 19 marzo, molto probabilmente, andranno in scena le Final Eight di Coppa Italia.

“L’uscita dei calendari fa partire sempre il conto alla rovescia verso l’inizio della nuova stagione- spiega il coach biancorosso Luca Andreoli- I primi quatto turni saranno tosti, anche dal punto di vista logistico. Fatta eccezione per il turno interno contro Crema, saremo sempre in viaggio considerando che passeremo una settimana in Sardegna tra Alghero e Cagliari prima di tornare sull’isola per affrontare Sassari. Non mi lamento del calendario: prima o poi bisogna affrontare tutte le rivali. Sarà fondamentale calibrare bene la preparazione. Siamo determinati e carichi per questo campionato che, alla luce dell’ottima campagna acquisti compiute da tutte le contendenti, sarà di alto livello. Amalgama del gruppo e lavorare con la giusta intensità: saranno queste le chiavi di volta per disputare un’ottima annata”.