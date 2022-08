Basket Le Mura



Le Mura Basket, via agli allenamenti

mercoledì, 17 agosto 2022, 17:27

Pronte? Via! Dopo la mattinata di test atletici e condizionamento, ecco finalmente il primo allenamento di basket della Gesam Gas&Luce 2022/23 al PalaTagliate, che segna la tredicesima stagione consecutiva in serie A1 del Basket Le Mura Lucca. In attesa delle giocatrici straniere, tanto entusiasmo e voglia di iniziare da parte di capitan Miccoli e compagne, come conferma il coach Luca Andreoli, reduce da una stagione, quella scorsa, ricca di soddisfazioni: "Ogni stagione è diversa dall'altra e vogliamo partire nel migliore dei modi. Gli obiettivi? I play off e la Coppa Italia, quello che verrà in più sarà tutto di guadagnato. Siamo ripartiti con quasi tutto il gruppo delle italiane della scorsa stagione, mentre era difficile trattenere le straniere che da queste vetrine riescono a valorizzarsi per altre destinazioni. Ora si tratterà di aiutare le straniere che arriveranno a inserirsi nel migliore modo possibile. Come evitare di sedersi sugli allori dopo la bella stagione scorsa? Alle ragazze ho detto che l'errore più grosso sarebbe continuare a pensare a quanto fatto in passato: dobbiamo puntare a migliorarci. Tatticamente quest'anno non escludo qualche cambio, perché abbiamo un roster più numerose e dunque più soluzioni a disposizione. In campionato vedo le solite corazzate Schio, Venezia, Bologna e Ragusa. Quanto al pubblico, toccherà a noi fare sì che ci stia vicino.

"Fare bene come la scorsa stagione – ha aggiunto il dirigente biancorosso Luca Busico – dove siamo andati oltre le aspettative, è stata una stagione eccellente, caratterizzata da bel gioco, anche a detta dei tifosi avversari, e da risultati. L'unico rammarico è stato che coach Andreoli non ha ricevuto premi ufficiali nonostante un quarto posto con un roster inferiore a altri. Ma non se la deve prendere: nemmeno Tolstoj ha vinto un Nobel o Kubrick un Oscar... iniziamo da un buon punto di partenza, il gruppo è quello dello scorso anno, se poi il diesse Zazzaroni che è un mago, ha trovato le straniere giuste, ci potremo levare delle soddisfazioni".