Basket Le Mura Lucca, al PalaTagliate la sfida con la Lupebasket delle ex

venerdì, 14 ottobre 2022, 15:54

Nuovo impegno casalingo per il Gesam Gas e Luce Lucca, orfano per tutta la stagione della statunitense Jaylyn Agnew. Domenica, palla a due fissata per le 18, le biancorosse riceveranno la visita del Fila San Martino di Lupari, compagine appaiata in classifica a quota due punti che rispetto alla scorsa stagione ha cambiato l’intero comparto delle straniere. Una sfida che si preannuncia divertente alla luce dell’attitudine dei due allenatori, Andreoli e Serventi, di proporre un basket frizzante e ricco di intensità. Alla ricerca di nuovi equilibri tattici dopo la pesante tegola subita alla seconda giornata, Lucca potrà contare sul supporto del pubblico per ritrovare la strada del successo. Son ben quattro, tra cestiste e staff tecnico, i volti tra le giallonere di chi ha difeso i colori del Gesam Gas e Luce Lucca. Si tratta di coach Lorenzo Serventi, della playmaker Francesca Russo, dell’ala piccola Silvia Pastrello e del centro polacco Agnieszka Kaczmarczyk, lo scorso autrice di una buona stagione all’ombra delle mura.

Domenica scorsa Lupebasket ha centrato la prima vittoria stagionale, superando tra le mura amiche per 72-67 l’Akronos Tech Moncalieri. Fin qui le patavine, ormai abitudinarie nel massimo palcoscenico nazionale, hanno viaggiato con una media di 66 punti, 32 rimbalzi, tirato con il 44% da due e con il 28% dall’arco. Pastrello, Ianezic, Guarise, Russo, Arado e Milazzo sono le confermate della passata stagione. Da Broni è arrivata la lunga croata Nina Dedic, protagonista fin qui di sciorinare 14,7 punti e 8,4 rimbalzi a serata, in un reparto che potrà contare, come detto, anche su Kaczmarczyk. Seconda esperienza in serie A1 per Marta Verona, giocatrice esperta reduce da due annate in quel di Patti. Importante l’impatto sul campionato italiano di Delicia Washington, rookie proveniente dall’università di Clemson. La guardia statunitense, una delle principali bocche di fuoco delle venete, sta viaggiando a una media di 17,3 punti a partita.

Sotto le plance si muoveranno Dedic e Kaczmarczyk, con Washintgton nel ruolo di ala piccola mentre le esterne titolari rispondono ai nomi di Ilaria Milazzo, un fattore offensivo specialmente dall’arco e Francesca Russo.

“Veniamo da un buona settimana di allenamenti, sistemando le nostre spaziature dopo aver perso una giocatrice con le caratteristiche di Agnew- spiega Luca Andreoli- Le ragazze hanno chiaro quali sono i nostri obiettivi difensivi e offensivi. Domenica affronteremo una squadra con molta energia e che pratica una buona pallacanestro come San Martino di Lupari, reduce da due buone gare contro Moncalieri e Virtus Bologna”.

Gesam Gas e Luce Lucca-Fila San Martino di Lupari sarà diretta da Lorenzo Lupelli, Vincenzo Di Martino e Alexa Castellaneta.