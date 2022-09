Basket Le Mura



Gesam Gas e Luce Lucca, l’Opening Day sardo propone la sfida a Campobasso

venerdì, 30 settembre 2022, 12:12

Smaltite le fatiche della Supercoppa Italiana, il Basket Le Mura è pronto a tuffarsi nella sua tredicesima stagione consecutiva in Serie A1. Al PalaCus di Cagliari, sede del XX Opening Day, sarà la Molisana Magnolia Campobasso, palla a due fissata alle 16.15, a tenere a battesimo capitan Maria Miccoli e compagne in quello che può essere considerato, senza timore di smentita, il piatto forte della giornata inaugurale. Rispettivamente quarta e sesta forza della passata regular season, biancorosse e rossoblù sono pronte a dire la loro in un campionato dall’alto tasso tecnico.

Detto che in casa Gesam non sono presenti ex molisane, tra le fila di Campobasso due vecchie conoscenze di Lucca sono la playmaker Valeria Battisodo, arrivata in estate dalla Virtus Bologna, e la lunga Giuditta Nicolodi. Coach Sabatelli potrà di nuovo disporre delle confermate Stefania Trimboli, Anna Togliani, Mina Quinonez e della statunitense Robyn Parks, capace di viaggiare a 14,9 punti di media nella stagione d’esordio in Italia. L’ingaggio da Ragusa dell’esperta Martina Kacerik ha aumentato il potenziale del comparto delle esterne così come quello di Gabriele Narviciute, una vita cestistica spesa a Empoli, ha allungato le rotazioni tra le lunghe. Particolare attenzione dovrà essere riservate alle due nuove straniere che saranno rispettivamente il centro e l’ala grande titolari.

La francese Marie Milapie, peraltro già nel giro della nazionale transalpina, proviene dal Flammes Carolo mentre per sostituire Bashaara Graves, tagliata dopo non aver passato le visite mediche, Campobasso ha puntato tutto su Chelsey Mariah Parry, pivot statunitense che vanta esperienze in Wnba con le Indiana Fever. Il quintetto iniziale delle molisane dovrebbe prevedere la presenza di Milapie, Nicolodi, Parks, Kacerik e Trimboli.

La Molisana Magnolia Campobasso-Gesam Gas e Luce Lucca verrà diretta da Marco Rudellat, Claudia Ferrara e Arianna Del Gaudio.