Gesam Gas e Luce Lucca, stagione finita per Agnew

sabato, 8 ottobre 2022, 23:07

La seconda trasferta stagionale in Sardegna del Basket Le Mura Lucca si chiude, ancora una volta, in maniera negativa. Al PalaSerradimigni le biancorosse sono state sconfitte 74-57 da una Dinamo Sassari sempre avanti nel punteggio sin dalle battute iniziali. Vittoria meritata, quella delle sarde

venerdì, 7 ottobre 2022, 15:23

Giusto il tempo di assaporare la vittoria su Crema che per il Basket Le Mura Lucca è tempo di vigilia di campionato. Domani sera, palla a due alle 20.30, le biancorosse saranno di scena in casa della Dinamo Sassari nell’anticipo del terzo turno di campionato.

mercoledì, 5 ottobre 2022, 23:28

Buona la prima cara casalinga per il Basket Le Mura Lucca, vittorioso per 75-60 sul Parking Graf Crema. Due punti con un pizzico di amaro in bocca per le padroni di casa, costrette a patire l’infortunio, che verrà valutato nei prossimi giorni, di Jaylyn Agnew

martedì, 4 ottobre 2022, 13:14

Riscattare la sconfitta nell’Opening Day e regalarsi i primi due punti stagionali davanti al pubblico amico. Sono questi gli obiettivi che il Basket Le Mura Lucca cercherà di raggiungere domani, palla a due fissata alle 20.30, di fronte alla Parking Graf Crema