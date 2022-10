Basket Le Mura



Gesam Le Mura Lucca, scocca l’ora del debutto interno contro Crema

martedì, 4 ottobre 2022, 13:14

Riscattare la sconfitta nell’Opening Day e regalarsi i primi due punti stagionali davanti al pubblico amico. Sono questi gli obiettivi che il Basket Le Mura Lucca cercherà di raggiungere domani, palla a due fissata alle 20.30, di fronte alla Parking Graf Crema, sì debuttante nella massima serie ma che dispone dell’ossatura che ha dominato la scorso girone nord dell’A2, sulla quale sono state innestate tre straniere di qualità. Un avversario ostico per capitan Miccoli e compagne, determinate a far tesoro di cosa non ha funzionato 48 ore fa contro la Molisana Campobasso. Sarà della partita Quincy Morrison, uscita anzitempo a Cagliari per un forte contusione alla testa, eredità di uno scontro di gioco.

In casa biancorossa l’unica ex di turno risponde al nome di Francesca Parmesani mentre nel team lombardo Francesca Melchiori e coach, nonché lucchese doc, Giuseppe Piazza sono le vecchie conoscenze del Gesam Gas e Luce Lucca. Nella prima uscita in Serie A1 Crema, che torna a incrociare la strada del team presidente Rodolfo Cavallo tredici anni dopo il primo e unico precedente (era il girone Nord dell’A2 versione 2008-2009, è stata sconfitta per 52-75 dalla quotata Virtus Segafredo Bologna: da segnalare le prove dell’ala ungherese Meresz (14 punti e sette rimbalzi) e del centro guineano Masseny Kaba (10 punti e 14 rimbalzi). Un quintetto completato dalla guardia statunitense Jasmine Dickey, una classe 2000 reduce dalla stagione d’esordio in Wnba con le Dallas Wings, dalla play Anastasia Conte e dalla sopracitata Melchiori. Da capire se la funambolica Raelin D’Ale sarà a disposizione di Piazza dopo aver saltato il debutto contro la sua ex squadra. Dalla panchina sono pronte a dare il contributo la lunga Alice Nori, Carolina Pappalardo, Martina Capoferri, Norma Rizzi e Paola Caccialanza, queste ultime autentiche icone di Crema avendo sempre difeso i colori bianco blu. Gesam Gas e Luce Lucca-Parking Graf Crema sarà diretta da Gian Lorenzo Miniati, Irene Frosolini e Andrea Coraggio.