Basket Le Mura



Sardegna ancora amara per il Basket Le Mura: Sassari esulta

sabato, 8 ottobre 2022, 23:07

74-57 (22-10, 37-29 e 55-42)

Banco di Sardegna Dinamo Sassari: Toffolo, Mazza ne, Carangelo 13, Arioli ne, Gustavvson 15, Makurat 6, Fara ne, Thomas 10, Cerri ne, Holmes 17 e Ciavarella 13 Allenatore: Antonello Restivo

Gesam Gas e Luce Lucca: Cappellotto, Tintori ne, Treffers 14, Natali 4, Tulonen 3, Parmesani, Miccoli 11, Gilli 4, Frustaci 8 e Morrison 13 Allenatore: Luca Andreoli

Arbitri: Duccio Maschio, Ferretti Fabio e Cristina Mignogna

La seconda trasferta stagionale in Sardegna del Basket Le Mura Lucca si chiude, ancora una volta, in maniera negativa. Al PalaSerradimigni le biancorosse sono state sconfitte 74-57 da una Dinamo Sassari sempre avanti nel punteggio sin dalle battute iniziali. Vittoria merita quella delle sarde, imbattute nelle tre uscite tra Serie A1 e preliminare di Eurocup, che hanno mantenuto il proprio vantaggio sempre nel raggio della coppia cifra. Le quattro cestiste con oltre 10 punti a referto la dicono lunga sulla prestazione offerta dal team di coach Restivo. Per Lucca, ancora alla ricerca di un nuovo assetto tattico dopo l’infortunio di Agnew, non sono bastati i 14 punti di Treffers, i 13 di un’altalenante Que Morrison e la solita prova coriacea di capitan Maria Miccoli.

Andreoli sceglie Francesca Parmesani per sostituire Agnew, in un quintetto iniziale completato da Treffers, Miccoli, Natali e Morrison. Restivo risponde con Gustavvson, Thomas, Holmes, Makurat e Carangelo. Incassato un 5-0 pronti e via, il Gesam Gas e Luce, che fa molta fatica a trovare la strada del canestro, ricuce parzialmente lo svantaggio con Treffers e Morrison. La scena del Palaserradimigni se la prende interamente Joyner Holmes, fresca finalista Wnba con le sue Connectitcut Sun. Sono sette i punti consecutivi della 24enne statunitense che permettono alle locali di scavare il primo solco nel punteggio sul 14-6. Il time-out di Andreoli prova a interrompere l’astinenza offensiva di Lucca che, come era prevedibile in virtù delle diverse caratteristiche dei due roster, soffre nel confronto a rimbalzo. Capitan Miccoli prova a suonare la carica ma, complice il secondo fallo personale di Morrison (serata non memorabile per la play statunitense), Sassari trova il modo di iniziare il secondo quarto sul 22-10 dopo una tripla della solita Carangelo.

La “bomba” dall’arco di Helmi Tulonen promette di essere un nuovo avvio per Lucca. Lo spartito, invece, continua a essere il medesimo dei primi dieci minuti con le locali sempre mortifere con Carangelo e Makurat. Dalla panchina Restivo pesca Giulia Ciavarella: davvero positivo l’impatto dell’ex Virtus Bologna con la sua unica tripla di serata che vale il momentaneo 32-16. Dalla stessa mattonella Sofia Frustaci, 8 punti per lei, riporta sulla doppia cifra lo svantaggio delle ospiti. Un canestro di Maria Miccoli manda le due contendenti al riposo sul 37-29 con un timidissimo segnale di risveglio del Gesam Gas e Luce Lucca.

Al rientro dall’intervallo altra conclusione vincente dall’arco per Sassari, questa volta griffata Thomas. Coach Restivo perde Makurat con 7’23’’ da giocare per un problema alla caviglia destra della cestista polacca. Un’assenza, per quanto importante, che non pesa sul rendimento delle padrone di casa che prendono definitivamente il largo nel punteggio grazie a Holmes, Gustavvson e Carangelo. Il Gesam Gas e Luce, a sua volta, trova affannosamente la via del canestro con qualche giocata individuale di Frustaci e Treffers. Negli ultimi dieci minuti, il match racconta veramente poco: Lucca non riesce a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio mentre la Dinamo incrementa il vantaggio per il definitivo 74-57.