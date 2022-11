Basket Le Mura Lucca, prima della sosta c’è la sfida al Famila Wuber Schio

Basket Le Mura



venerdì, 18 novembre 2022, 15:46

Ultimo impegno in Serie A1 per il Gesam Gas e Luce Lucca prima della sosta, quanto mai benedetta, dedicata alle nazionali per le qualificazioni a EuroBasket 2023. Domani sera al PalaTagliate, palla a due alle 20.30, le biancorosse riceveranno la visita del Famila Wuber Schio, capolista ancora imbattuta nel massimo campionato italiano e leader nel proprio girone di Eurolega. Il pronostico della vigilia pende dalla parte delle orange di coach Georgios Dikaioulakos, costruite per confermarsi campionesse d’Italia e per dare l’assalto alla final four della principale competizione continentale.

Reduce da un difficile avvio di stagione Lucca, che ritroverà a disposizione Caterina Gilli, non sa ancora se potrà contare o meno su capitan Maria Miccoli, uscita anzitempo dalla sessione di allenamento di giovedì scorso a causa della distorsione di una caviglia. Rispetto alla scorsa stagione, Schio ha rinnovato le firme di Martina Crippa (unica ex di turno), Jasmine Keys (10,2 punti e 6 rimbalzi di media), Giorgia Sottana, Costanza Verona (10,8 punti e 4 rimbalzi a serata) e la guardia belga Kim Mestdagh. Dalla Reyer Venezia sono arrivate le lunghe Elisa Penna e Martina Bestagno, entrambe assieme a Keys e Verona convocate dal c.t. Lardo nella azzurra per le decisive sfide di Napoli contro Svizzera (24 novembre) e Slovacchia (27 novembre). Per alzare il tasso qualitativo in Europa, Schio non si è risparmiata sul mercato ingaggiando quattro straniere di alto livello. Dal Fenerbahce è arrivata la lunga svedese Amanda Zahui e da Venezia il centro della nazionale spagnola Astou Ndour (13,7 punti e 8,3 rimbalzi di media). Dalla Wnba provengono la playmaker Marina Mabrey (ex Dallas Wings e 12,5 punti) e Rhyne Howard, prima scelta assoluta dell’ultimo draft.

Numeri alla mano, Schio sta viaggiando con 79 punti di media, tirando con il 51% da due (percentuale più del torneo) e con il 33% dall’arco, catturando 37,9 rimbalzi a partita.

“Assieme alla Virtus Bologna, Schio è la squadra più forte del campionato per talento e fisicità- afferma Luca Andreoli- Le scledensi arrivano da una bella vittoria in Eurolega sul parquet di Landes. Non sappiamo ancora se sarà del match Maria Miccoli, costretta ad abbandonare l’allenamento di giovedì scorso per una distorsione alla caviglia. L’obiettivo sarà quello di cercare una maggiore energia sul parquet, vedendo se ci saranno dei progressi su quanto provato in settimana. Sappiamo che la partita sarà complicato ma faremo di tutto per giocarla a testa alta, cosa che nell’ultimo periodo non sempre ci è riuscito”.

Gesam Gas e Luce Lucca-Famila Wuber Schio sarà diretta da Mauro Moretti, Marco Attard e Emmylou Mura.