Basket Le Mura



Gesam Gas e Luce Lucca, al PalaTagliate arriva la capolista Reyer Venezia

venerdì, 4 novembre 2022, 13:06

Per una squadra convalescente come il Basket Le Mura Lucca trovare sulla propria strada l’Umana Reyer Venezia, ancora imbattuta in A1 assieme al Famila Schio, rappresenta uno dei peggiori ostacoli che potessero capitare. Eppure domenica al PalaTagliate, palla a due alle 18, le biancorosse cercheranno di trovare spunti positivi, resettando la testa dalla beffa subita sabato scorso ai titoli di coda del derby del PalaGalli di San Giovanni Valdarno. Servirà una risposta dal punto di vista mentale da parte di capitan Miccoli e compagne in vista di un calendario, da qui al termine del 2022, che propone partite delicate.

Detto che Giulia Natali da una parte e Sara Madera (una delle riconfermate in casa Reyer rispetto all’ultima stagione assieme Pan e Meldere) dall’altra sono le ex di giornata, Venezia sta viaggiando a 82,8 punti di media, tirando con il 56% da due e con il 34% dall’arco mentre sono 37 i rimbalzi catturati a serata. Completamente rinnovato il comparto delle straniere. Arrivano da Sassari e Ragusa le fortissime lunghe Jessica Sheppard, la miglior realizzatrice del torneo con 21,5 punti di media, e Awak Kuier (11 punti e 5,5 rimbalzi). L’ala della nazionale belga Antonia Delaere, prelevata in estate da Saragozza, garantisce qualità uscendo dalla panchina così come, nel ruolo di playmaker, la giapponese Yasuma Shiori, ingaggiata dalle tedesche del Friburgo. A dare ancora più profondità al reparto delle lunghe, ecco l’azzurra Lorela Cubaj (6,7 punti di media), reduce dal debutto in Wnba con le New York Liberty. Ritorno nel massimo campionato italiano pure per la 23enne Martina Fassina, nelle ultime tre stagioni protagonista in Polonia con la maglia di Azs Lublin. Completano un pacchetto di esterne di altissimo livello Mariella Santucci, anche lei proveniente da Ragusa, e il miglior prospetto della pallacanestro azzurra Matilde Villa. Importante l’impatto della 18enne lombarda, alla prima esperienza lontano da Costa Masnaga, come certificato dai 10,8 punti e 3,3 assist di media.

“Venezia è la formazione più salute dell’intera Serie A1, giocando sia con grande energia e aggressività-spiega Luca Andreoli, allenatore del Basket Le Mura Lucca-Le lagunari, del resto, sono imbattute pure in Eurocup. Coach Mazzon dispone di lunghe rotazioni ma con idee tattiche ben precise. Sarà sicuramente una partita dove avere delle risposte sul piano mentale, cercando il modo per uscire da questa situazione. Vero che sarà un match molto complicato, però dovremo farci trovare più pronti rispetto all’avvio di campionato. Novembre e dicembre saranno due mesi importanti per il nostro futuro. Bisogna trovare il ritmo giusto per lo spunto vincente in fase offensiva, senza la fretta e l’ansia di cercare un canestro che non ne vuole sapere di arrivare come avvenuto nel primo quarto a San Giovanni Valdarno” Gesam Gas e Luce Lucca-Umana Reyer Venezia sarà diretta da Moreno Almerigogna, Chiara Bettini e Laura Pallaoro.