Basket Le Mura e Lucchese insieme: per gli abbonati rossoneri ingresso gratuito domenica 18 dicembre al PalaTagliate

domenica, 11 dicembre 2022, 21:11

Ci sono sconfitte e sconfitte. Il nono passo falso consecutivo del Gesam Gas e Luca Lucca, superato 74-77 da una Ragusa rivitalizzata dalla cura Lardo, può essere considerato come un punto di partenza per come capitan Miccoli e compagne hanno giocato alla pari al cospetto di una big della Techfind...

sabato, 10 dicembre 2022, 10:49

Una scintilla per risalire la china in un’annata complicatissima, forse la più difficile dei tredici campionati consecutivi disputati in Serie A1 dal Basket Le Mura Lucca: è quello che le biancorosse chiedono a queste ultime tre partite del girone d’andata, a cominciare dalla sfida di domani sera del PalaTagliate, palla...

martedì, 6 dicembre 2022, 22:38

In una sfida dalla pesante posta in palio, le piemontesi occupavano il nono posto (ultimo utile per evitare i playout, il Basket Le Mura Lucca cede per 79-66 al PalaEinaudi di Moncalieri: situazione di classifica sempre più complicata

lunedì, 5 dicembre 2022, 11:04

Ricomincerà domani al PalaEinaudi di Moncalieri, palla a due fissata alle 19.30, la stagione regolare del Basket Le Mura Lucca. Con una Sara Bocchetti in più nel motore, le biancorosse cercheranno di dare il via all’operazione rimonta