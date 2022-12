Basket Le Mura



Gesam Gas e Luce Lucca, ultima fermata del girone di andata a Faenza per un altro scontro diretto

martedì, 20 dicembre 2022, 12:34

Superato l’ostacolo Brescia, per il Basket Le Mura Lucca è già tempo di vigilia di un confronto, l’ultimo di questo girone d’andata, importante sulla strada che conduce alla salvezza. Domani, palla a due alle 20.30, le biancorosse faranno visita al PalaBubani all’E-Work Faenza, team che sopravanza in graduatoria di due lunghezze capitan Maria Miccoli e compagne. Team esperto e di grande impatto atletico, le bianconere sono reduci dal pesante blitz, 54-67 il finale, sul parquet della Parking Graf Crema. Servirà un Gesam Gas e Luce Lucca diverso, sebbene sia risultato vincente, da quello ammirato al PalaTagliate solo 48 ore fa. Per conquistare il primo successo fuori casa, la squadra di coach Andreoli dovrà tentare di limitare lo strapotere sotto le plance di Kunaiyi-Akpanah (i suoi 16,25 rimbalzi di media ne fanno la leader di tutto il massimo campionato) e migliorare la produzione offensiva: quasi impossibile pensare che 60 punti siano sufficienti per dare continuità alla vittoria su Brescia.

Detto che non ci sono ex di turno Faenza, allenata per la seconda stagione consecutiva da Simona Ballardini, dispone del roster più profondo tra le formazioni in lotta per la permanenza nella categoria. La sopracitata Kunaiyi (14,9 punti a partita), la guardia statunitense Jori Davis (13,8 punti di media), l’ala Elisa Policari, capitan Federica Franceschelli e la playmaker Rosa Cupido, protagonista del successo a Crema con 20 punti, sono le cestiste riconfermate dallo scorso campionato. Per rimpinguare il comparto delle lunghe la società romagnola si è mossa in tre differenti direzioni. Dopo due anni a Umbertide (serie A2), Beatrice Baldi è tornata a difendere i colori bianconeri mentre arriva da Campobasso la ventenne Ashley Egwoh. Arriva dalle polacche di Lublino Kluadia Niedzwiedzka, alla sua prima stagione in A1 dopo l’esperienza al gradino inferiore qualche anno fa a Cagliari. A completare il mappamondo di Faenza ci pensa l’islandese Sara Run Hinrkisdottir, classe 1996 prelevata dalle rumene del Cs Phonenix Costanza. Per alternarsi in cabina di regia con Rosa Cupido, da Sassari è arrivata l’esperta play Giulia Moroni.

Numeri alla mano, le ravennati viaggiano a una media di 69,8 punti, tirando con il 42,8% da due e con il 30% dall’arco. Sono 35,4 i rimbalzi catturati in partita dal team di coach Simona Ballardini.

E-Work Faenza-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Enrico Boscolo Nale, Irene Frosolini e Laura Pallaoro.