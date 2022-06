Basket Le Mura



Basket Le Mura Lucca: cabina di regia affidata a Que Morrison

giovedì, 23 giugno 2022, 12:38

Arriva dal college della Georgia la playmaker titolare per la stagione 2022-2023 del Basket Le Mura Lucca. Il club del presidente Rodolfo Cavallo è lieto di annunciare l’ingaggio della playmaker statunitense Quanniencia “Que” Morrison. Per la cestista di Riverdale, classe 1998, si tratta della prima esperienza in Europa dopo le cinque annate spese nel campionato universitario americano. Alta 1,70, Morrison nell’ultima stagione ha messo in fila una media di 13,8 punti, 4,4 assist e una chirurgica precisione dalla linea dei tiri liberi come testimoniato dall’88,4% di realizzazione. Nel suo curriculum personale, Que Morrison vanta il riconoscimento di difensore dell’anno 2021 e l’undicesimo posto nella “Top 100 Blustar Report” che incorona le migliori cento giocatrici della stagione Ncaa.

“Morrison è una rookie con grande doti in regia ma in grado di ricoprire più ruoli-spiega il coach biancorosso Luca Andreoli- Buona rimbalzista e ottimo difensore. In attesa di capire come sia adatterà alla Serie A1, Que ha delle caratteristiche che fanno al caso del modo di giocare che ci piacerebbe attuare, dandoci un’identità difensiva importante. Avendo parlato con lei prima delle firme, ho intuito di aver a che fare con una ragazza desiderosa di iniziare al più presto questa nuova avventura”.