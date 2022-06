Basket Le Mura



Il Basket Le Mura Lucca accoglie nuovamente Kourtney Treffers

lunedì, 20 giugno 2022, 16:59

A distanza di tre anni, tornano a incrociarsi le strade del Basket Le Mura Lucca e del centro della nazionale olandese Kourtney Treffers. Il club biancorosso è lieto di annunciare l’ingaggio per la prossima stagione della lunga di Den Helder, protagonista nella città dell’arborato cerchio durante l’annata 2018-2019, conclusa con 12,7 punti e 8,4 rimbalzi.

Cestista che ben conosce la massima lega italiana, la 27enne vanta nel suo curriculum quattro stagioni a Battipaglia, formerà assieme a capitan Maria Miccoli, fresca di esordio in nazionale, la coppia titolare sotto le plance. Kourtney Treffers, reduce da due titoli consecutivi olandesi vinti con la maglia del Dozy Den Helder (19,5 punti e 10,4 rimbalzi a partita nell’ultima stagione), ha militato in Eurolega con le belghe della Royal Castors Braine, vinto uno scudetto in Polonia con lo Sleza Wroclaw e in Spagna, a inizio carriera, con le quotate Rivas Ecopolis.

“Treffers giocherà in una maniera diversa rispetto alla sua precedente esperienza lucchese-dichiara Luca Andreoli, coach del Basket Le Mura Lucca-Credo che sia una giocatrice con un atletismo importante che ci può dare un buon gioco negli spazi interni. La nazionale olandese è una cestista di qualità che torna in Italia; un segnale forte della ragazza di disputare un campionato competitivo in Europa”.