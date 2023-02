Basket Le Mura



Basket Le Mura Lucca, è tempo di derby salvezza contro la Bruschi San Giovanni Valdarno

venerdì, 3 febbraio 2023, 12:31

Una sfida tutta in salsa toscana che potrebbe incidere notevolmente sullo scampolo finale della stagione regolare. Domani sera, palla a due alle 20.30, al PalaTagliate il Gesam Gas e Luce Lucca riceverà la visita di una Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno, attardata sì di due lunghezze rispetto alle biancorosse ma rinfrancata dalla vittoria, 82-79 il finale, sulla Rmb Brixia Brescia. Al confronto, l’ultimo prima della pausa per le qualificazioni europee, il team di coach Luca Andreoli arriva con due grossi punti interrogativi legati alla presenza sul parquet sia di Sofia Frustaci, alla prese con problema allergico, che di Maria Miccoli. Il capitano biancorosso, come noto, nelle battute iniziali del match contro la Virtus Segafredo Bologna ha riportato una lussazione del quarto dito della mano destra. Eventuali defezioni che accorgerebbero ulteriormente le rotazioni a disposizione del tecnico bolognese.

Rispetto alla gara di andata, vinta dalle padrone di casa grazie al buzzer beater targato Tassinari, la compagine aretina ha completamente rivoluzionato il comparto delle straniere. Out Whitted e Varga, dentro l’esperta playmaker austriaca Sigrid Koizar (prelevata dalla lega australiana), la 28enne ala svedese Elsa Paulsson (prima parte di stagione con le polacche del Lublin) e il forte pivot Tijana Krivacevic. Nelle cinque gare disputate con la nuova maglia la lunga serba, ma di passaporto sportivo ungherese, ha messo in fila 12,4 punti e sei rimbalzi di media. Assieme alla guardia aussie Madeleine Garrick (19 punti a partita con il 42% da tre), Krivacevic rappresenta la principale bocca di fuoco a disposizione di coach Matassini. Elisabetta Tassinari, Emilia Bove, Licia Schwienbacher, Lucia Missanelli, Maria Flora Lazzaro e Alice Milani compongono il blocco italiano, che abbina atletismo ed esperienza.

Statistiche alla mano, la Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno sta viaggiando a 58,8 punti di media, tirando con il 41% da due e con il 31% dall’arco. Sono 28,7 i rimbalzi catturati a serata dalle cestiste aretine. Gesam Gas e Luce Lucca- Bruschi San Giovanni Valdarno sarà diretta da Roberto Radaelli, Chiara Bettini e Giulio Giovannetti.