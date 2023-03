Basket Le Mura



Basket Le Mura Lucca, a Brescia per proseguire nella striscia positiva

sabato, 18 marzo 2023, 11:29

Due gare importanti per ottenere la migliore posizione possibile nella griglia playout. Rinfrancato dalle affermazioni su Moncalieri e Ragusa, il Gesam Gas e Luce Lucca sta preparando nei minimi dettagli la trasferta di Brescia, palla a due domani alle 18, sul parquet di una Rmb Brixia già retrocessa in A2 ma non per questo meno pericolosa. Il team di coach Andreoli potrà contare, oltre al recupero di Kourtney Treffers, sulla nuova arrivata Maxuella Lisowa-Mbaka. L’ala piccola della nazionale belga ha iniziato il percorso di conoscenza cestistica con la sue nuove compagne in vista dei playout, l’appuntamento clou della stagione. Fa poco testo il precedente della gara d’andata, disputatasi al PalaTagliate lo scorso 18 dicembre. All’epoca si imposero le padrone di casa per 60-48 di fronte a una Rmb Brixia priva della promettente playmaker Carlotta Zanardi (15,9 punti e 4,9 assist di meda) ma nel quintetto con le americane Miller McCray e Brooke Johnson, che non fanno più parte del roster biancoazzurro. La 25enne lunga statunitense non gioca dalla sedicesima giornata mentre la guardia ex Panathinaikos è appena approdata alla Reyer Venezia.

Brescia punterà a salutare il pubblico del Palaleonessa, dove sono arrivate le uniche due vittorie stagionali contro S.Giovanni Valdarno e Faenza, regalando un sorriso ai propri tifosi. Coach Stefano Zanardi ha avuto due settimane di tempo per preparare questo impegno, avendo anticipato il proprio incontro della ventiquattresima giornata a Schio. La sopracitata Carlotta Zanardi, Carlotta Rainis, Marta Scarsi, Giulia De Cristofaro e Ramona Tomasoni rappresentano il blocco italiano. Attorno a queste giocatrici stanno trovando spazio diversi prodotti del vivaio bresciano quali Virginia Tempia, Bianca Minelli e Michela Pinardi. Ha subito molti ritocchi, invece, il comparto delle straniere. L’unica “superstite” da inizio campionato risponde al nome della lunga croata Lorena Molnar (10,2 punti e 5 rimbalzi a partita). In corso d’opera sono arrivate le lettoni Liga Vente e Ance Aizsila e l’esperta lituana Santa Baltkojiene, prelevata dalle israeliane dell’Eliztur Holon.

Statistiche alla mano Brescia viaggia a una media di 60,9 punti, tirando con il 38% da due e con il 28% da tre. Sono 32,7 i rimbalzi catturati a partita dalle lombarde. Rmb Brixia Basket-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Enrico Boscolo, Claudia Ferrara ed Emanuela Tommasi.