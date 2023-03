Basket Le Mura



Gesam Gas e Luce Lucca, a caccia di conferma al PalaMinardi di Ragusa

sabato, 11 marzo 2023, 11:59

Affrontare la difficile trasferta di Ragusa, al cospetto di un team che vale più dell’attuale settimo posto, senza alcun timore reverenziale. È questa la missione del Basket Le Mura Lucca di scena domani sera, palla a due alle 18, sul parquet delle biancoverdi per il terzultimo impegno della regular season. Rinfrancate dal successo su Moncalieri e dall’ingaggio della nazionale belga Maxuella Lisowa-Mbaka, disponibile a partire da domenica 19 marzo in quel di Brescia, le biancorosse sono pronte a giocarsi tutte le proprie carte per conquistare il miglior piazzamento possibile in ottica playout. Le gialloblù piemontesi sono distanti quattro lunghezze mentre l’E-Work Faenza, che scenderà al PalaTagliate per l’ultima giornata di campionato, ne ha due di margine. Alte motivazioni, comunque, pure in casa Passalacqua in lotta con la Molisana Campobasso per ottenere il sesto posto. Francesca Dotto e Chiara Consolini sono le ex di turno tra le locali, mentre Maria Miccoli è l’unica tra le fila del Basket Le Mura Lucca.

Nel match d’andata, al termine di un confronto molto equilibrato, Ragusa riuscì a imporsi per 74-77. Il team di Lardo, secondo tecnico stagionale a sedersi su questa panchina dopo le dimissioni di Mirko Diamanti, dovrà fare a meno dell’ala lituana Laura Juskaite. Durante l’ultima finestra dedicata alle qualificazioni europee, l’ex Valencia ha riportato la frattura della clavicola sinistra. Nel contesto di un roster molto esperto, le principali bocche di fuoco sono le altre tre straniere: la nigeriana Kristine Anigwe (16,6 punti e 11 rimbalzi di media), la lettone Kristine Vitola (13,1 punti) e l’esperta statunitense Keisha Hampton (12 punti). Numeri eloquenti su quanto le biancoverdi siano performanti nel comparto delle lunghe. Un reparto impreziosito dalla presenza di Samantha Ostarello e dalla duttile capitana Chiara Consolini. Anche il settore delle esterne può contare di interpreti di ottimo livello. Francesca Dotto, Beatrice Attura e Nicole Romeo (10,5 punti di media con un considerevole 38% da 3), tutte cestiste nel giro della nazionale azzurra.

Statistiche alla mano le iblee viaggiano sui 73,7 punti a partita, tirando da due con il 51% e con il 32% da tre. Sono 34,2 i rimbalzi catturati di media dalla squadra di coach Lino Lardo.

Passalacqua Ragusa-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta Gabriele Gagno, Alberto Perocco e Andrea Longobucco.