Basket Le Mura Lucca, tutto pronto la decisiva gara-3 a Moncalieri

giovedì, 13 aprile 2023, 10:58

Aggiudicarsi la “bella”, palla a due fissata domani alle 20.30, per conquistare subito la permanenza in Serie A1 senza dover ricorrere all’ulteriore ciambella di salvataggio del secondo round playout contro la perdente di Faenza-S.Giovanni Valdarno, sfida anch’essa arrivata fino a gara-3. È questa la missione del Gesam Gas e Luce Lucca al PalaEinaudi di Moncalieri per chiudere nella maniera migliore una stagione ricca di difficoltà. Per ottenere il blitz esterno, finora sul parquet torinese sono arrivate due sconfitte, servirà ripartire dalla grinta, concentrazione e dal dinamismo ammirati a Pasquetta al Patagliate. Soltanto con questi ingredienti, abbinati a una percentuale al tiro superiore logicamente a quella sciorinata in gara-1, le biancorosse potranno andare a caccia della vittoria. In tutto questo, resta ancora un grosso punto interrogativo sulla presenza o meno di Kourtney Treffers. Uscita dolorante lunedì scorso per l’ormai consueto problema al ginocchio destro, le condizioni del centro olandese verranno valutate fino alla vigilia del confronto.

Soltanto allora si capirà se la cestista nativa di Den Helder sarà della contesa. Il team di Luca Andreoli è chiamato a un’altra prova solida, con ogni cestista pronta a fornire il proprio contributo alla causa. In casa gialloblù, da tenere d’occhio la fisicità di Katshitshi, la presenza nel pitturato di Westbeld (12 punti e 10 rimbalzi in gara-2), il talento di Chelsea Mitchell e le capacità realizzative di Marzia Tagliamento (18 punti messi a referto al PalaTagliate). Attenzione pure all’esperienza della lunga austriaca Sagerer, della tiratrice Giacomelli e delle due ex di turno Erica Reggiani e Arianna Landi. Akronos Tech Moncalieri-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Alessandro Costa, Pasquale Pecorella e Arianna Del Gaudio.