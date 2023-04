Basket Le Mura



Crisi Le Mura, Barsanti e Baccelli: "Fare il possibile per salvare questa eccellenza sportiva"

mercoledì, 26 aprile 2023, 13:53

Tra i politici presenti alla conferenza stampa del Basket Le Mura, Fabio Barsanti, assessore comunale allo Sport, Stefano Baccelli, assessore regionale ai Lavori Pubblici e Vittorio Fantozzi, consigliere regionale. L'intenzione è di provare a giocare tutte le carte prima di arrendersi.

“Quello che avete fatto è indiscutibile – ha spiegato Barsanti – solo grazie a voi Lucca ha vinto un titolo nazionale a squadre, Le Mura sono un patrimonio della città, il rammarico è che nonostante ci sia una tradizione cestistica importante a Lucca, essa non trova corrispondenza nella città, culturalmente pronta solo a andare dietro quando ci sono certi risultati. E poi c'è la questione del tessuto economico che per le sue dimensioni potrebbe portare Lucca tra le eccellenze in tutti gli sport. In questa emergenza faremo altri tentativi, in questo mese faremo tutto il possibile, ma rimane il rammarico che non si riesca a far passare il messaggio che l'unione fa la forza, e il discorso vale per il tessuto economico ma anche per tante vicende che riguardano il tessuto sportivo, dove non mancano rivalità e ripicche”.

Anche per Baccelli va tentato ogni sforzo, anche l'assessore regionale si è messo a disposizione: “Dobbiamo dire grazie a questa straordinaria realtà sportiva, come Regione Toscana non sono in grado di aiutare, visto che le realtà sportive regionale sono un numero altissimo e non è possibile pensare che la Regione intervenga. Detto questo, va fatto un ultimo tentativo perché le Mura sono l'eccellenza sportiva da anni: questa squadra può essere una vetrina per il territorio, dobbiamo provarci, penso a uno sponsor che riunisca tutte le aziende del comparto cartario, della macchine industriali, di quelle che è la Tissue Valley”.

Presenti anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini, che ha preferito non intervenire, e Rodolfo Pasquini, presidente di Confcommercio che ha preso la parola a nome della sua associazione ma anche della Camera di Commercio di cui è vice presidente: “Come associazione e Camera di Commercio non possiamo intervenire direttamente per statuto, ma faremo il possibile per sensibilizzare i nostri associati e il territorio”. Nessun rappresentante di Confindustria, invece, nonostante l'invito: un segno ulteriore del disinteresse verso Lucca e lo sport.