Basket Le Mura



Salvezza raggiunta anche per Le Mura Spring

domenica, 23 aprile 2023, 17:43

Si chiude con il successo in Gara-3 di playout contro Laurenziana (44-52) il campionato delle Senior Spring, che conquistano il diritto sportivo di giocare il settimo campionato consecutivo in serie B/F.

La squadra ha un'eta media inferiore ai 21 anni ed è frutto del vivaio Spring; molte anche le ragazze dei campionati giovanili che si sono già affacciate in prima squadra o che hanno partecipato agli allenamenti. "La squadra è molto giovane, ma è cresciuta durante l'anno come mentalità ed ha acquisito sicurezza nei propri mezzi - commenta coach Biagi - e può ancora migliorare come continuità ed intensità durante la gara. Gli errori commessi sono infatti soltanto frutto dell'inesperienza in un campionato così impegnativo".