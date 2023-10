Basket Le Mura



Ancora una vittoria per le Mura Spring

domenica, 15 ottobre 2023, 12:18

Green Lucca Le Mura Spring - Basket Academy La Spezia 82-54 (32-14; 48-29; 62-43)

Le Mura Spring: Barberio, Cerri n.e., Caredio n.e., Tessaro 17, Pellegrini, Morettini, Rapè 5, Valentino 14, Michelotti 9, Peri, Cherkaska 21, Fedorenko 16. All.: Biagi

Spezia: Tronfi 7, Vittiman 5, Guerrieri 12, Maiocchi 8, Candelori 6, Serpellini 11, Varone , Morgese 5, Giunti n.e., Ciuffardi.

All.: Bonanni



Note: tiri liberi Lu 7/14; Sp 6/9



Prosegue la serie positiva delle Spring nel campionato di serie B, con le nuove arrivate che si integrano sempre più negli schemi di coach Biagi, dando fluidità alla manovra e supporto alle compagne.

Primi minuti di gara con le due squadre che si studiano, vanno avanti le Spring per 6-2 con i tiri da oltre l'arco di Fedorenko e Rapè, per essere poi impattate sul 8-8 con una tripla del capitano Maiocchi. Le Spring si scuotono e piazzano un break di 20-2 che segnerà la gara (28-10). Le Spezzine tentano di fermare la fuga, prima con una tripla di Vittiman appena entrata, subito ricucita da Tessaro (31-13), poi dall'ottavo minuto piazzandosi a zona 2-3. Il quarto si chiude con un importante 32-14.

Il secondo quarto si apre con due canestri da sotto di Valentino e Tessaro (36-14), poi le difficoltà ad attaccare la zona si concretizzano in tiri sbagliati e palle perse, con Spezia che ne approfitta per piazzare un break di 0-9 (36-23).

Riescono comunque le Spring a riprendere il controllo della gara, chiudendo il tempo sul 48-29.

Terzo quarto che si apre con le Spring che spingono subito forte con un 7-0 (55-29) poi iniziano a gestire, accontentandosi di impattare la frazione sul 14-14 (62-43).

L'ultima frazione si apre ancora con le Spring in controllo fino al 68-51, poi la zona delle ospiti inizia a cedere e le Spring ne approfittano per piazzare belle giocate sotto canestro e chiudere con un perentorio 82-54.



Ancora in evidenza la lunga Cherkaska (21 punti, 12 rimbalzi, 29 di efficienza), torna in doppia cifra anche Fedorenko (16punti), come anche Tessaro (17 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 21 di efficienza) e Valentino (14 punti, 7 rimbalzi e 19 di efficienza).

Prossimo impegno sabato 21 ottobre ore 20.30 a Ponte Buggianese contro Nicobasket.