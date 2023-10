Basket Le Mura



Le Mura Spring non si fermano

domenica, 22 ottobre 2023, 11:04

Nico Basket - Green Lucca Le Mura Spring 62-71 (18-9; 37-28; 53-51)



Nico Basket: Nerini* 11, Tongiorgi n.e., Salvestrini*, Pini* 15, Mariani 7, Montiani* 18, Modini, Mariotti Al., Mariotti An., De Luca* 2, Giglio Tos 8, Amadei 1. All.: Rastelli



Le Mura Spring: Barberio n.e., Cerri 7, Bigini n.e., Tessaro* 12, Pellegrini 2, Morettini 2, Rapè, Valentino* 7, Michelotti* 3, Peri, Cherkaska* 22, Fedorenko* 16. All. Biagi



Note

5 falli: Nerini (Nico), Tessaro, Michelotyi (Spring).

Arbitri: Cirinei Davide di Pisa e Cavallo Andrea di Siena



Costrette per la prima volta ad inseguire, le Spring dimostrano di possedere anche tenacia e consapevolezza dei propri mezzi. Ne viene fuori una gran bella gara tra due formazioni di livello.



Partono decisamente meglio le padrone di casa, che in questo quarto sono anche padrone del campo. Saranno solo due i canestri dal campo delle Spring, mentre Nico segna con continuità e grazie anche ai da oltre l'arco di Nerini e Modiani, allunga alla sirena sul 18-9.

Secondo quarto più equilibrato, le Spring tentano di ricucire fino al -4, poi nel finale vengono ricacciate al -9 iniziale (37-28).

Al rientro partono forte le ospiti piazzando un parziale di 9-0 che le porta in parità (37-37). Reazione delle padrone di casa che si riportano avanti sul 45-37. La partita ora è gradevole, le Spring tornano in scia sul 48-46 e fino alla fine i distacchi restano sempre contenuti (53-51).

Ultimo quarto, il punteggio impatta presto sul 57-57. Le Spring mettono la freccia, prima timidamente fino al 64-62, poi approfittano della tensione in campo e dei falli tattici finali per chiudere sul 71-62.



"È stata veramente una gran bella partita - commenta coach Biagi - giocata con grande intensità da una parte e dall'altra. Loro erano partite molto bene con una decina di punti di vantaggio, ma dopo l'intervallo è cambiata la nostra intensità difensiva e con buone giocate in attacco siamo riusciti a portare a casa questa bella vittoria."

Rinviata al 15 novembre la gara di sabato 28 ottobre per indisponibilità del Palatagliate, il prossimo impegno sarà a San Giovanni Valdarno il 2 Novembre ore 20.00 contro Number 8.