Basket Le Mura



Le Mura Spring prepara la gara contro Spezia

venerdì, 13 ottobre 2023, 22:18

Reduci dalla trasferta vittoriosa di lunedì in quel di Siena, le Spring si sono dedicate completamente in questi pochi giorni alla preparazione della gara interna contro Basket Academy La Spezia. Martedì una seduta defaticante, mercoledì tempo anche per uno shooting fotografico con le nuove divise, poi allenamento fisico e tattico a S.Alessio. Giovedì mattinata di potenziamento alla palestra Ego, per venerdi sera è previsto invece un allenamento di rifinitura al Palatagliate.

Spezia arriva a Lucca con una vittoria esterna di misura su Number 8 San Giovanni Valdarno ed una sconfitta casalinga contro Basket Golfo Piombino.

Un'avversaria difficile, che vorrà subito provare a rilanciarsi in campionato. "Già da martedì ci siamo concentrati sull'appuntamento di sabato - conferma coach Biagi - Spezia è una squadra veloce che corre molto, hanno cambiato molti elementi rispetto allo scorsa annata, ma lavoreremo per arrivare pronte". Arbitrano i signori Rossetti e Cavasini di Rosignano Marittimo.