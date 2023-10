Basket Le Mura



Le Mura Spring vittoriose anche a Siena

martedì, 10 ottobre 2023, 11:24

Costone Siena - Green Lucca Le Mura Spring 35-58 (6-13; 22-29; 31-43)



Costone Siena: Calugi, Gigante n.e., Sardelli* 10, Rinaldi 2, Zanelli 2, Bonaccini G., Sposato* 8, Pierucci* 8, Bonaccini V.* 4, Nanni, Sabia* 1, Oliva n.e. All.: Fattorini



Le Mura Spring: Barberio, Cerri 3, Tessaro* 11, Pellegrini, Morettini, Rapè 5, Valentino* 6, Michelotti* 11, Peri 2, Cherkaska* 20, Fedorenko*. All.: Biagi



Note: tiri liberi Siena: 11/17; Lucca: 8/11Lucca rimbalzi 48 (Cherkaska12), assist 15 (Michelotti 4), palle rubate 12 (Tessaro 3), blocchi 4 (Valentino 3).

Arbitri: Baldini di Castelfiorentino e Celentano di Arezzo.



Grande prova difensiva delle Spring che riescono a contenere le senesi a 35 punti ed iniziano ad avere continuità e sostanza anche dalla panchina, come aveva richiesto coach Biagi.

Partono meglio le padrone di casa che si portano sul 6-2 per qualche leggerezza in fase di possesso delle Spring. Coach Biagi registra la squadra che risponde piazzando un break di 0-11 per chiudere il primo quarto sul 6-13.

Secondo quarto che vede un nuovo allungo iniziale delle Spring che si portano sul 8-20 con le bombe di Tessaro e Rapè. Siena non ci sta e prova a rientrare con Sposato che piazza due triple consecutive per il 16-20. Michelotti e Tessaro scavano nuovamente il solco sul 18-27. Il quarto si chiude sul 22-29. Al rientro dagli spogliatoi la partita si fa spigolosa, le Spring vanno presto in bonus, ma lasciano un solo canestro dal campo alle avversarie, mentre allungano con Cherkaska e Michelotti sul 31-43. Ultimo quarto gestito dalle Spring che allungano ancora sul 35-58 finale.

"Abbiamo preparato la partita molto bene - commenta coach Biagi - ed abbiamo fatto un gra lavoro in difesa riuscendo a stare sempre davanti nonostante la poca fluidità iniziale in attacco perchè loro giocavano molto bene sui cambi difensivi. Sul finale con qualche giocata più lineare siamo riuscite ad allungare definitivamente". Prossimo impegno sabato 14 al Palatagliate ore 18.30 contro Basket Academy La Spezia.