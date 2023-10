Basket Le Mura



Trasferta impegnativa per le ragazze de Le Mura Spring

venerdì, 20 ottobre 2023, 13:08

Nuova sfida per le ragazze del Green Lucca Le Mura Spring, sabato sera al Palazzetto di Ponte Buggianese. Le attende il Nico Basket, una formazione costruita abilmente con un buon mix tra giovani e giocatrici più esperte che possono risolvere personalmente ogni gara. Tra tutte Diletta Nerini di formazione Spring, ma abituata a calcare i parquet di A2, e Simona Giglio Tos con esperienza da vendere maturata anche lei nelle categorie superiori. Poi Carolina Salvestrini, già in roster con il Basket le Mura negli anni dello scudetto.

Da segnalare anche Matilde Pini, granitico centro proveniente dalla Cestistica Spezzina di A2, già conosciuta dalle nostre ragazze alle finali nazionali Under14 di Cagliari del 2018 con il Basket Pegli.

Gara quindi apertissima, ma preparata con la consueta meticolosità da coach Biagi e dallo staff tecnico sul piano fisico e tattico.



"Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato - conferma coach Biagi - una squadra costruita per puntare in alto. Vengono da due vittorie consecutive, quindi avranno il morale alle stelle e vorranno fare bella figura davanti al loro pubblico. Noi abbiamo lavorato curando come sempre ogni particolare e cercheremo di mettere in campo il nostro entusiasmo. Credo che ne verrà fuori una bella partita".Arbitrano i signori Davide Cirinei di Pisa e Andrea Cavallo di Pisa.