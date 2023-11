Basket Le Mura



Le Mura, arriva la quinta vittoria

venerdì, 3 novembre 2023, 10:55

Number 8 San Giovanni Valdarno - Green Lucca Le Mura Spring 69-77 (17-31; 37-44; 53-52)



Number 8: Baggiani* 5, Campagnatico* 6, Cellai 3, Lacitignola, Gabbrielli* 27, Egwoh n.e., Bianchi, Casucci* 14, Innocenti*14. All.: Venturi

Le Mura Spring: Cerri 2, Bigini n.e., Caredio n.e., Tessaro* 16, Pellegrini n.e., Morettini 6, Rapè* 3, Valentino 7, Michelotti* 7, Peri 2, Cherkaska* 12. Fedorenko* 22. All.: Biagi.

Arbitri: De Trane di Pontedera e Labed di Firenze



Una trasferta da girone dantesco per le condizioni meteo regala la quinta vittoria consecutiva alle ragazze del Green Lucca Le Mura Spring.

Partono subito forte le ospiti che si portano sullo 0-9, ma le padrone di casa ricuciono in tre azioni sul 7-9. La partita è bella e veloce in questa fase, si va avanti ad elastico fino al 15-18. Le valdarnesi mostrano subito la specialità della casa, il tiro da oltre l'arco, ne hanno già messi in forno tre, saranno 12 a chiusura di partita. Nella seconda metà del quarto le ospiti riescono ad imbrigliare l'attacco locale e con rapide ripartenze chiudono sul 17-31.

Il secondo quarto parte equilibrato fino al 25-39 poi le ospiti scontano le difficoltà ad aggredire la zona e si fanno recuperare fino al 37-44 di fine periodo.

Non cambia il copione al rientro, con le squadre che ribattono canestro su canestro fino al 44-49, poi le padrone di casa riprendono i tiri da oltre l'arco per arrivare ad impattare sul 50-50 e sorpassare sul 53-52. Inizio dell'ultimo quarto, anche Fedorenko fa vedere di avere le manine calde (55-55). Le valdarnesi tornano avanti al quinto minuto sul 63-58, alla tripla di Tessaro (63-61) ribatte subito Gabbrielli (66-61) al sesto minuto. Fedorenko prende per mano la squadra che, con buoni ribaltamenti in attacco, la mette in grado di segnarne tre da oltre i 6,75 in un minuto (66-70). Le valdarnesi, oberate da falli, non ne hanno più, la striscia si allunga fino al 66-75 con Morettini e Tessaro. Negli ultimi secondi di accademia Cerri e ancora Gabbrielli fissano sul 69-77 finale.



"Dopo i 31 punti nel primo quarto - commenta coach Biagi - pensavo fosse una partita in discesa, ma loro hanno alzato l'intensità difensiva e ci siamo innervosite e perso fluidità in attacco. Nell'ultimo quarto la reazione giusta è arrivata e abbiamo ripreso un buon vantaggio". Prossimo impegno, ancora in trasferta, sabato 11 novembre ore 21,15 a Pontedera.