Basket Le Mura



Le Mura, ecco i confronti in alta classifica

mercoledì, 15 novembre 2023, 11:54

Arriva la settimana più lunga della stagione per le ragazze del Green Lucca le Mura Spring con il doppio scontro di alta classifica. Si inizia questo mercoledì - ore 21,15 - quando al Palatagliate scenderanno le livornesi di Pielle per proseguire sabato con la trasferta al Palacosmelli per incontrare le altre livornesi di Jolly Acli, ancora imbattute.

Pielle Livorno arriva a Lucca forte di cinque vittorie, l'ultima in casa contro Baloncesto Firenze 67-46, ed una sconfitta interna nel derby livornese con le cugine di Jolly Acli 50-57. Vanta una tra le migliori difese del campionato (solo 46 punti subiti per partita – Lucca 49), ma anche un attacco tra i meno prolifici (60 punti fatti per partita – Lucca 69). Nel roster livornese ritroviamo alcune vecchie conoscenze come Nottolini e Cecchi di formazione Spring, ma anche le ex Maffei, Collodi e Conti, giocatrici di lunga esperienza anche di categoria superiore, ben inserite e rimotivate da coach Castiglione. Da tenere d'occhio la top scorer Cecconi (11,2 punti per partita – Cherkaska 17,8) e, da tre punti, la Viola Castiglione (2 triple per partita – Fedorenko 2,7).

"Ci aspettiamo una bella partita – analizza coach Biagi - loro sono una squadra forte, le abbiamo già viste in Coppa Toscana. Si sono rinforzate rispetto allo scorso anno inserendo un paio di elementi e poi è una squadra che gioca insieme da tanto tempo. Come l'altra livornese sono considerate le favorite del campionato, noi dobbiamo sfruttare l'entusiasmo che abbiamo dentro e preparare la partita al meglio".