Basket Le Mura



Le Mura, ecco la gara di Pontedera

sabato, 11 novembre 2023, 12:24

Una delle classicissime del campionato, Pontedera-Le Mura Spring si gioca stasera alle ore 21,15 nell'impianto di Bellaria, alla periferia sud della città. BF Pontedera, sette partite giocate, ha avuto rendimento alterno con 3 vittorie e 4 sconfitte, è ferma a 6 punti ed è reduce da una sconfitta maturata negli ultimi secondi contro Costone Siena per 61-59. Green Lucca Le Mura Spring ha solo cinque gare giocate per l'indisponibilità del Palatagliate e 10 punti e nell'ultima ha affrontato in trasferta San Giovanni Valdarno chiudendo sul 69-77.

Le avversarie punteranno sul buon momento della centro Elena Capodagli, top scorer locale con 88 punti realizzati finora, miglior tiratrice da 2 e da 3 e sull'energia delle giovani Braccagni e Puccini. Lucca può mettere sul parquet un quintetto collaudato con Cherkaska, Fedorenko, Tessaro, Michelotti in regia e Valentino o Rapè secondo le impostazioni di gara di coach Biagi.

"Anche questa è una partita difficile - commenta coach Biagi - Pontedera è una squadra che abbiamo già incontrato in Coppa Toscana e in quel frangente furono brave a chiuderci ogni spazio. È cambiato qualcosa rispetto a due mesi fa, speriamo di arrivare pronte ad ogni situazione. È una squadra che ama correre, difende forte ed hanno delle individualità importanti." Arbitrano la gara Collet di Castelnuovo Berardenga (SI) e Dori di Pergine Valdarno (AR).