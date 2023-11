Basket Le Mura



Le Mura Spring: a Livorno arriva una nuova bocciatura

sabato, 18 novembre 2023, 21:20

Jolly Acli Livorno- Green Lucca Le Mura Spring 82-65 (21-18; 42-39; 63-49)



Jolly Acli: Barbieri 8, Ceccarini* 13, Orsini* 19, Giari 2, Sassetti* 17, Barsotti, Sgorbini, Evangelista*, Gioan, Zolfanelli* 20, Candelori 4. All.: Corda



Le Mura Spring: Barberio, Cerri, Tessaro* 7, Pellegrini, Morettini, Rapè*, Valentino 6, Michelotti* 13, Peri, Cherkaska* 24, Fedorenko* 15. All.: Biagi



Arbitri: Biancalana di San Giuliano Terme e Cignarelli di Pisa



Seconda sconfitta a Livorno per le senior del Green Lucca che comunque esprimono un bel gioco e vengono punite dalle livornesi sui tiri da tre, in totale 9/14 contro i 2/12 delle ospiti.



Bella gara da subito con le padrone di casa che giocano e lasciano giocare, con continui sorpassi e controsorpassi. Sulla sirena, dopo i 2/2 di Fedorenko dalla lunetta, Barbieri chiude sul +3 per le padrone di casa (21-18).

Stesso copione nel secondo quarto con le livornesi che tentano di allungare, 31-22 al 3' con la tripla di Ceccarini, ma le ospiti con Tessaro, Cherkaska e Michelotti ritornano in scia (33-31). La frazione prosegue con distacchi entro un possesso e si chiude sul 42-39.

Nei primi 4' del terzo quarto il distacco per le ospiti pare ancora gestibile (48-43), poi le livornesi piazzano un primo break (54-43) per poi trovare tre triple consecutive che di fatto chiudono la gara (63-47). I liberi di Cherkaska chiudono il quarto sul 63-49.

In apertura di ultimo quarto Tessaro prova ad iniziare un rientro (63-51), ma l'ennesima tripla di Zolfanelli rimette avanti le padrone di casa sul +15 (66-51). Mai dome, le ospiti tentano di rientrare in singola cifra a 5' dal termine (68-57), ma le livornesi controllano il buon vantaggio fino alla fine.



"Dovevamo riscattare la brutta prestazione di mercoledì - commenta coach Biagi - e sinceramente stasera è stata una bella partita, di fronte ad una squadra di livello. La differenza l'ha fatta il terzo quarto dove loro hanno scavato un po' di divario che non siamo più riuscite a colmare. Sono comunque contento della prestazione delle mie ragazze".



Prossimo impegno il recupero di giovedì 23 novembre ore 21,15 al Palatagliate contro Basket Golfo Femminile Piombino.