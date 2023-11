Basket Le Mura



Le Mura Spring, arriva la prima sconfitta

giovedì, 16 novembre 2023, 14:20

Green Lucca Le Mura Spring - Caffè Toscano Pielle Livorno 40-59 (6-12; 14-27; 23-42)



Le Mura Spring: Barberio, Cerri 4, Bigini n.e., Tessaro* 3, Pellegrini, Rapè* 9, Valentino 6, Michelotti* 2, Peri 5, Cherkaska* 7, Fedorenko* 4. All.: Biagi



Pielle Livorno: Maffei* 7, Caverni 2, Nottolini 4, Zorzi*, Cecchi 7, Castiglione V.* 10, Castiglione M. 3, Collodi* 8, Cecconi* 7, Conti 11. All.: Castiglione



Arbitri: Giannini di Empoli (FI) e Nicchi di Vicopisano (PI)



Arriva la prima sconfitta per le ragazze del Green Lucca Le Mura Spring in una partita complessivamente non spettacolare dal punto di vista del gioco.

Il primo quarto presenta subito quello che sarà lo svolgimento della gara con le avversarie che riescono a pressare su tutti i passaggi e sporcare tutti i tiri. Dopo una metà frazione che si trascina sul 6-6 le livornesi piazzano un primo break di 0-6 con un tiro dalla media di Collodi e 5 liberi. (6-12).

Stesso copione nel secondo quarto, le Spring riescono a ricucire fino al -4 sul 14-17, poi si fanno irretire dalla maglia difensiva delle avversarie che senza strafare piazzano un'altro allungo di 0-10 con Castiglione V. e Conti che di fatto chiude il match (14-27) visti i bassissimi punteggi. Al rientro le Spring riescono ancora a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio con Rapè e Cherkaska (18-27), ma la miglior capacità realizzativa avversaria ha ancora il sopravvento facendole chiudere sul 23-42.

Ultimo quarto con le avversarie che controllano la gara, spazio alle panchine e chiusura con meno di 100 punti complessivi (40-59).

"Sono stati 40 minuti sottotono - analizza coach Biagi - dove non siamo riuscite ad esprimere un gioco fluido, loro sono state brave a metterci pressione, non abbiamo giocato con la solita intensità difensiva e fatto diversi errori in attacco da sotto". Prossimo impegno sabato 18 novembre ore 21.00 al Palacosmelli di Livorno contro la capolista Jolly Acli.