Basket Le Mura



Le Mura Spring, stasera un nuovo recupero

giovedì, 23 novembre 2023, 11:14

Altro recupero infrasettimanale per le ragazze del Green Lucca Le Mura Spring, ad intasare questa complicata seconda metà del mese di novembre. Il recupero della settima di campionato di giovedì 23 vede scendere al Palatagliate la formazione del Basket Golfo Femminile di Piombino.

Le ospiti si trovano attualmente in ultima posizione di classifica con due punti, frutto della vittoria a La Spezia in seconda di campionato e sette sconfitte. Da attenzionare la guardia polacca 1996 Patrycja Klatt, top scorer della squadra con 102 punti segnati, ma in particolare miglior tiratrice da tre con 19 realizzazioni. Poi tanti punti anche dalla 2005 Anna Zucchini, per alcuni anni nelle giovanili Spring, e dalla 2006 Matilde Poggi.



"Affrontiamo Piombino - il commento pregara di coach Biagi - che, nonostante sia in fondo alla classifica, è una squadra molto giovane e molto dinamica e che non rispecchia la propria classifica. Sarà una partita da affrontare con attenzione, perchè hanno una buona intensità e giocano abbastanza bene. Noi veniamo dalla buona prova, nonostante il risultato un po' bugiardo, di Livorno e cercheremo di dare il meglio di fronte al nostro pubblico." Inizio gara ore 21,15, arbitri Giuseppe Salvo di Pisa e Andrea Zini di Pistoia.