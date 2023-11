Basket Le Mura



Le Mura Spring tornano alla vittoria

venerdì, 24 novembre 2023, 08:16

Green Lucca Le Mura Spring- Basket Golfo Femminile 69-57 (26-16; 43-33; 50-48)



Le Mura Spring: Barberio, Cerri, Tessaro 19, Pellegrini, Morettini 5, Rapè 7, Valentino 6, Michelotti 10, Peri n.e., Cherkaska 17, Fedorenko5. All.: Biagi



Basket Golfo: Presta 10, Klatt 1q, Latini, Poggi 7, Zucchini 16, Filomena n.e., Govi, Griffa Schafer 2, Bassini 11, Vallini n.e. All.: Biancani



Arbitri: Giuseppe Salvo di Pisa e Andrea Zini di Pistoia.



Serve uno sforzo nell'ultimo quarto alle ragazze del Green Lucca per aver ragione di un coriaceo Basket Golfo Femminile.

Partono bene le lucchesi con 6-0 ad opera di Cherkaska, Michelotti e Rapè, ma le ospiti riescono a restare in scia on la precisione dai liberi e dai tiri da tre di Poggi e Zucchini. Solo nell'ultimo minuto Cherkaska da tre e Tessaro scavano un piccolo solco andando in doppia cifra di vantaggio (26-16).

Nel secondo quarto il vantaggio delle padrone di casa aumenta fino al +14 del quarto minuto (34-20), per poi rientrare intorno al +10 fino alla fine del periodo (43-33).

Al rientro in campo le ospiti, complici i due soli canestri dal campo delle lucchesi producono un break di 1-11 che le porta dal 47-37 del terzo minuto al 48-48 sulla tripla di Klatt al settimo minuto. Negli ultimi tre minuti a referto solo due liberi di Cherkaska che fanno chiudere sul 50-48.

Ultimo quarto, nei primi 4 minuti Valentino e Tessaro piazzano un +8 che indirizza la gara (58-48). A questo punto le padrone di casa riescono a gestire il vantaggio che aumenta fino al 69-57 finale.



"È stata una partita in cui siamo andati a strappi - commenta coach Biagi - all'inizio abbastanza bene nonostante qualche errore di troppo al tiro, poi loro sono state brave a crederci e le abbiamo fatte rientrare. Andando avanti abbiamo migliorato l'intensità difensiva con una difesa più adattata e prodotto quello strappo che ha portato ai 12 punti finali".



Prossimo impegno sabato 25, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al Palatagliate ore 18,30 contro PF Firenze.