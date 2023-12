Basket Le Mura



Green Lucca Le Mura Spring chiude il girone d'andata con un'altra vittoria

domenica, 3 dicembre 2023, 08:54

Baloncesto Firenze - Green Lucca Le Mura Spring 57-73 (11-21; 20-41; 37-57)



Baloncesto: Goracci* 9, Mariottini*, Casconi* 13, Mazzoni 6, Passoni 6, Livi 3, Borelli 5, Giovannini 8, Dallarmi* 2, Donadio* 5. All.: Biondi



Le Mura Spring: Barberio, Cerri 4, Bigini n.e., Tessaro* 20, Pellegrini 2, Morettini, Rapè*, Valentino 6, Michelotti* 8, Peri, Cherkaska* 23, Fedorenko* 10. All.: Biagi



Arbitri: Alberto Volpi di Cecina e Riccardo Profeti di Rosignano Marittimo.



Chiudono nel migliore dei modi il girone di andata le Spring con una vittoria ampia, ma per niente scontata sul campo del Baloncesto Firenze.

Coach Biagi aveva chiesto massima concentrazione fin da subito per incanalare la partita secondo le proprie regole e le sue ragazze hanno eseguito sin dal primo quarto, allungando subito con Tessaro e Cherkaska, per poi mantenere sempre un paio di possessi di vantaggio ed andare in doppia cifra nel finale con Balentino ed ancora Cherkaska (11-21)

Il secondo quarto resta equilibrato fino al quarto minuto (18-27), poi una tripla di Tessaro da il via ad un break di 11-2 che di fatto chiude la gara (41-20).

Al rientro dall'intervallo lungo le Spring si limitano a rintuzzare sul nascere qualsiasi tentativo di rientrare delle padrone di casa, con il distacco che resta sostanzialmente i variato fino alla sirena (37-57).

Inizio ultimo quarto che vede il tentativo delle fiorentine di riaprire la partita in tre minuti con un parziale di 9-1 (46-58). Time out di coach Biagi che regista la squadra e subito un parziale di 7-0 che al quinto minuto riristina un più tranquillo vantaggio (46-65). Nella seconda metà del periodo altri tentativi velleitari di rientrare fino al -12 all'inizio dell'ultimo minuto (57-69), poi chiusura sul 57-73.



"Questa è stata una partita difficile - commenta coach Biagi - come altre che abbiamo giocato con squadre tecnicamente inferiori che con voglia e determinazione, riescono a metterti in difficoltà. Siamo partite molto bene, ma a volte non riusciamo a gestire la situazione, però la bravura di queste ragazze è che alla fine riescono a venirne fuori nel migliore dei modi".



Prossimo impegno la prima di ritorno il 9 dicembre ore 21,15 alla palestra Toscanini contro PF Prato.