Basket Le Mura



Green Lucca Le Mura Spring chiude l'anno con la undicesima vittoria

domenica, 17 dicembre 2023, 13:14

Green Lucca Le Mura Spring - Aymarà Costone Siena 69-59 (21-17; 33-27; 54-40)



Le Mura Spring: Barberio, Cerri 2, Tessaro* 14, Pellegrini 2, Morettini 2, Rapè* 3, Valentino 6, Michelotti* 3, Peri, Cherkaska* 9, Fedorenko* 28. All.: Biagi



Costone Siena: Calugi n.e., Posta n.e., Gianneschi, Pastorelli* 9, Sardelli*, Rinaldi 22, Bonaccini G., Sposato 2, Pierucci* 8, Bonaccini V.* 14, Nanni, Sabia* 4. All.: Ferrini



Arbitri: Michele Marinaro di Cascina e Davide Martini di Porcari.



Chiudono l'anno in bellezza le ragazze della serie B del Green Lucca Le Mura Spring andando a cogliere l'undicesima vittoria stagionale contro un difficile Costone Siena. Partenza bruciante, dopo meno di un minuto siamo già sull'8-2 con due triple di Fedorenko e un canestro da sotto di Tessaro ed un centro di Pierucci per Siena.

Il time out ospiti al terzo minuto sul 10-3 scuote le senesi che tornano in scia sul 14-13 al settimo. La tripla di Tessaro rimette margine che viene mantenuto fino alla sirena (21-17). Rientro in campo favorevole alle padrone di casa che piazzano un break di 9-2 al terzo minuto (30-19). Si segna poco in questa fase, il quarto si chiude con le ospiti che recuperano fino al -6 (33-27).

Il terzo quarto resterà negli annali Spring come quello dei 5/6 da tre di Fedorenko, che al nono minuto le vede avanti di 19 (54-35). In chiusura un paio di disattenzioni portano le ospiti a limare lo svantaggio sul 54-40.

Ultimo quarto in controllo giocato punto a punto, con massimo vantaggio al sesto minuto (66-48), poi chiusura con recupero ospite fino al 69-59 finale.



"È stata una bella partita, giocata bene da ambo le parti - commenta coach Biagi - con Siena che ha messo subito una buona intensità difensiva creandoci qualche problema, però un po' alla volta sono venute fuori le nostre migliori soluzioni in attacco. Complimenti alle ragazze per il lavoro che stanno facendo e per il campionato di vertice che all'inizio nessuno pensava possibile". Prossimo impegno il 13 gennaio alle ore 18.00 al Palasport Mariotti di La Spezia contro Basket Academy.