Basket Le Mura



Green Lucca Le Mura Spring da dieci e lode

domenica, 10 dicembre 2023, 11:27

P.F. Prato - Green Lucca Le Mura Spring 59-78 (17-13; 31-39; 50-58)



P.F. Prato: Pagliai, Sautariello* 20, Agostini 1, Mandroni* 2, Malanima n.e., Billi* 6, Trucioni* 6, Ponzecchi* 10, Garatti 2, Popolo 2, Cipolletta n.e., Franchini 10. All.: Pilli.



Le Mura Spring: Cerri, Bigini n.e., Tessaro* 23, Pellegrini 5, Morettini 1, Rapè* 1, Valentino 8, Michelotti* 6, Peri, Cherkaska* 28, Fedorenko* 6. All.: Biagi



Arbitri: Deliallisi di Livorno e Giachi di Firenze.



Un bel dieci e lode alle ragazze della serie B Spring, dieci come i successi in campionato, la lode perchè portano a casa una vittoria più difficile di quello che indichi il risultato finale.

Le pratesi, che avevano cambiato coach in settimana, entrano in campo motivatissime e dopo qualche minuto punto a punto (8-8) aumentano di intensità portandosi sul 14-8. Tessaro con due centri dalla media ed un libero ricuce fino al 13-15, poi sulla sirena Franchini riporta a quattro le lunghezze di vantaggio delle pratesi (17-13).

Secondo quarto che vede le Spring salire in cattedra, con Cherkaska e Valentino che producono un break di 15-2 (19-28). La reazione di Prato porta fino al -4 (31-35) con la tripla di Sautariello al 9 minuto, ma Fedorenko e Michelotti nei secondi finali riportano le ospiti sul +8 (31-39).

Al rientro in campo 2 triple di Tessaro ed un canestro sottoplancia di Cherkaska lanciano le Spring sul 34-47 al 4 minuto. Segue un periodo di appannamento per le ospiti che vedono il ritorno delle pratesi fino al -4 (43-47) al settimo minuto. Il periodo si chiude con le Spring che riescono a ripristinare le distanze sul 50-58.

Ultimo quarto con le pratesi che iniziano meglio (52-58) poi 5 canestri consecutivi di Cerkaska danno il via all'allungo definitivo di 0-17 (52-75) all'ottavo minuto. Ultimi secondi di accademia, si chiude sul 59-78.



"Sapevamo che poteva essere una partita pericolosa - commenta coach Biagi - perchè in settimana avevano cambiato guida tecnica e abbiamo visto come sono entrate in campo motivate. Andando avanti abbiamo messo a posto la difesa e siamo riuscite a produrre il nostro gioco. Tutte le giocatrici hanno contribuito a questa prova di maturità che è stata veramente una bella prestazione".



Prossimo impegno sabato 16 ore 18,30 al Palatagliate contro Costone Siena.