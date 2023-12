Basket Le Mura



Ultima gara del 2023, la Green Lucca Le Mura Spring ospita l'Aymarà Costone Siena

sabato, 16 dicembre 2023, 07:27

Ultima gara del 2023, la Green Lucca Le Mura Spring ospita l'Aymarà Costone Siena. Nella gara di andata le Spring riuscirono a contenere le senesi sui 35 punti, mettendone 58 con una grande prova corale. Alla seconda di ritorno le due squadre si presentano divise da 8 punti, 20 le padrone di casa e 12 le ospiti. A fronte di un numero di canestri subìti quasi uguale (55,1 Lucca; 56,1 Siena), le Spring ne mettono 66,8 contro i 54,4 delle ospiti. Da attenzionare tra le senesi Sara Rinaldi con 11,8 punti/gara.

Nel quintetto iniziale per il Green Lucca Le Mura Spring dovrebbero trovar posto le due ucraine, la guardia Victoriia Fedorenko, che si è distinta per la sua fisicità e la buona precisione nel tiro da 3 (finora 20 triple realizzate), così come la lunga Vira Cherkaska, abile nel catturare rimbalzi e dare una grande presenza sotto canestro, oltre a Chiara Tessaro, vero metronomo della squadra, e Sofia Michelotti a portare palla.



"Siena è una squadra particolare - analizza coach Biagi - gioca quasi come una giovanile e fa dell'aggressività la propria caratteristica. A volte sembra spenta, ma trova imprivvasamente energie per ribaltare i parziali. Noi cercheremo di approcciare dall'inizio la gara con tanta intensità, facendo pressione sulle loro portatrici di palla e siamo convinti che sarà una bella partita, giocata con la massima attenzione".

Arbitrano la gara Michele Marinaro di Cascina e Giuseppe Salvo di Pisa.



La serata sarà preceduta dagli auguri di Natale a cura delle campionesse Nadia Centoni e Imma Gentile, del campione paralimpico di atletica Stefano Gori in collaborazione con Anffas Lucca, con un piccolo dono a tutti i ragazzi e ragazze intervenuti.