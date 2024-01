Basket Le Mura



Le Mura Spring inciampa a Livorno

domenica, 28 gennaio 2024, 09:31

Caffè Toscano Pielle Livorno - Green Lucca Le Mura Spring 48-38 (18-10; 26-21; 34-37)



Pielle Livorno: Maffei n.e., Caverni, Nottolini 6, Zorzi, Cecchi 14, Castiglione V. 4, Castiglione M. n.e., Collodi 16, Cecconi 4, Menchetti 4. All.: Castiglione



Le Mura Spring: Barberio n.e., Tessaro 2, Pellegrini 6, Morettini 13, Rapè, Valentino 7, Michelotti 5, Peri, Cerkaska 5, Fedorenko n.e. All.: Biagi



Prestazione sotto standard per le ragazze del Green Lucca, irretite dalla pressione dalle avversarie come all'andata, ma che comunque avevano tenuto il campo fino al terzo quarto. Complici le numerose assenze, mancate da entrambe le parti le consuete realizzatrici, ne è venuta fuori anche questa volta una partita di livello non eccezionale.



Primo quarto con le livornesi che tentano la fuga, la terza tripla al settimo minuto vede sul tabellone un eloquente 16-5, con le ospiti che non hanno ancora segnato dal campo. Ma i due sottoplancia di Valentino e la tripla di Cerkaska in 30 secondi le rimettono in partita (16-10). Cecchi al non fissa il risultato del primo periodo sul 18-10



Al rientro si segna poco, al quinto siamo ancora sul 19-12, ma le Spring recuperano lentamente, i due dalla media di Pellegrini chiudono sul 26-21.

Nel terzo quarto il ritmo cambia, segna subito Cecconi (28-21), ma si scatena Morettini che, prima con un tiro dalla media poi due triple, ribalta il risultato (28-29). Valentino allunga sul 28-31, ma Cecchi impatta nuovamente 31-31. Sul finale Pellegrini riporta il vantaggio sul 34-37.

Ultimo quarto le Spring con panchina corta non ne hanno più, mettono un solo tiro libero al nono e le padrone di casa senza strafare si aggiudicano la partita.



"È stata una partita combattuta - commenta coach Biagi - con poca fluidità in attacco da ambo le parti. Ci aspettavamo una partita confusionaria come è stata, ma con due squadre che comunque si sono affrontate a viso aperto e non hanno fatto mancare il loro impegno."



Prossima gara al Palatagliate mercoledì 31 ore 21,15 contro Number 8 di San Giovanni Valdarno.