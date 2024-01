Basket Le Mura



Le Mura Spring, ecco la gara infrasettimanale contro San Giovanni Valdarno

martedì, 30 gennaio 2024, 19:16

Prosegue il momento di transizione per le ragazze del Green Lucca Le Mura Spring che, dopo le sconfitte con Nicobasket e Pielle Livorno, sono attese da un appuntamento altrettanto difficile. Se la gara contro Number 8 San Giovanni Valdarno, nona in classifica, sulla carta può sembrare una semplice pratica da sbrigare (all'andata le lucchesi vinsero 69-77 con una prova di carattere), in realtà va tenuto conto che le aretine, dopo le vacanze di Natale, viaggiano al massimo della forma arrivando da tre vittorie consecutive sulle cinque totali, mentre Lucca invece dovrà attendere ancora qualche giorno per avere a disposizione tutto lo starting five. L'importante comunque per le Spring sarà arrivare con i bioritmi al massimo all'appuntamento dei playoff di marzo, dove si deciderà tutto il campionato.

Tra le ospiti da attenzionare sicuramente Stella Innocenti, miglior realizzatrice con 17,8 punti/gara e specialista nel procurarsi i tiri liberi e di realizzarne 8,5/gara, con una precisione del 79,8%. "Affrontiamo una mina vagante - commenta coach Biagi - perchè vengono da tre vittorie consecutive ed hanno un roster collaudato che gioca insieme da anni. All'andata ci hanno messo un po' in difficoltà con i tiri da tre, noi cercheremo di farci trovare pronte mettendo più agonismo già in allenamento e mercoledì lo vedremo in campo". Appuntamento al Palatagliate mercoledì 31 ore 21,15, arbitreranno la gara Giuseppe Salvo di Pisa e Lorenzo Nocchi di Vicopisano.