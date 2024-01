Le Mura Spring inarrestabili

Basket Le Mura



domenica, 14 gennaio 2024, 08:22

Academy Basket La Spezia - Green Lucca Le Mura Spring 53-64 (17-11; 34-33; 40-53)



Academy La Spezia: Tronfi 2, Vittiman, Guerrieri* 18, Maiocchi* 6, Morselli* 5, Silvi n.e., Candelori* 13, Serpellini* 6, Ratti 3, Ciuffardi. All.: Bonanni



Le Mura Spring: Barberio n.e., Tessaro* 9, Pellegrini n.e., Morettini 4, Rapè* 6, Valentino 13, Michelotti* 20, Peri, Cherkaska* 2, Fedorenko* 10. All.: Biagi



Arbitri: Riccardo Profeti di Rosignano Marittimo e Luca Meini di Livorno.



Ogni partita fa storia a sè e questa contro Academy La Spezia le Spring riescono a risolverla solo nel secondo tempo, con una prova corale da squadra matura. Nella giornata di rientro in campo dopo le festività natalizie, le lucchesi non trovano il solito apporto di gioco e di punti dalle due ucraine, soffrendo in particolare nel primo quarto la mancanza di fluidità e di punti. Le padrone di casa invece approfittano subito di alcune disattenzioni difensive per allungare fino al +10 (16-6), grazie anche a quattro triple, di cui due consecutive di Maiocchi. Nel finale di periodo Michelotti con due tiri dalla media ricuce sul 17-11.

Il secondo quarto vede smuovere il tabellone al secondo minuto con una tripla di Guerrieri che riporta il vantaggio delle spezzine sul + 9 (20-11). La difesa a "zona-press" predisposta da coach Biagi porta però ad una lunga, ma inesorabile rimonta delle Spring, che riescono ad impattare sul 27 pari al settimo minuto. Negli ultimi minuti una serie di sorpassi e controsorpassi, la sirena ferma le ostilità sul 34-33.

Al rientro dall'intervallo lungo la partita è nuovamente tutta da giocare, ma l'inerzia è per le ospiti che in poco più di due minuti, con Michelotti e Valentino piazzano un parziale di 0-10 (34-43). Tentano di reagire le padrone di casa con due canestri sottoplancia di Candelori e Guerrieri (38-43), ma Michelotti da tre, Tessaro e Valentino riportano il vantaggio ospite in doppia cifra (38-50) al settimo minuto. Il periodo si chiude sul 40-53.

Nell'ultimo quarto le ospiti si limitano a tenere a distanza, con un po' di apprensione, le avversarie che al sesto minuto riescono a ricucire sul 53-59. Nei secondi finali Valentino e Tessaro chiudono il conto sul 53-64.



"L'importante era riprendere il ritmo gara - commenta coach Biagi - dopo un mese che non lavoravamo a livello agonistico. È stato un po' difficile l'inizio quando siamo andate sotto di dieci punti, ma siamo state brave a recuperarle, poi la differenza l'abbiamo fatta nel terzo quarto. Comunque un buon test di inizio anno che porta nuove prospettive per il campionato". Prossimo impegno sabato 20 gennaio ore 18,30 al Palatagliate contro Nicobasket.