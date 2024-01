Basket Le Mura



Le Mura Spring, sconfitta amara

domenica, 21 gennaio 2024, 08:21

Green Lucca Le Mura Spring - Nicobasket 61-62 (15-11; 35-25; 46-40)



Le Mura Spring: Barberio n.e., Caredio n.e., Tessaro* 7, Pellegrini 2, Morettini, Rapè* 1, Valentino 4, Michelotti* 9, Peri 2, Cherkaska* 18, Fedorenko* 18. All.: Biagi



Nicobasket: Nerini* 2, Tongiorgi n.e., Salvestrini* 19, Pini* 22, Parodi 5, Mariani n.e., Montiani* 7, Modini, Mariotti, De Luca n.e., Bargiacchi n.e., Giglio Tos* 7. All.: Rastelli



Avvincente gara tra due protagoniste del campionato con finale thriller, con 4 cambi di vantaggio negli ultimi 73 secondi e la sirena che suona con le Spring sotto di uno. Salto a due, possesso Lucca e tripla dopo 5 secondi di Fedorenko. Ma la coppia Salvestrini - Pini non ci sta e piazza un parziale di 0-9 (3-9) al terzo minuto. Reazione delle padrone di casa che con Fedorenko e Cerkaska ritornano avanti al minuto 8 (13-11) per poi chiudere il periodo sul 15-11 con Valentino.

Il secondo quarto si apre con il sottoplancia di Tessaro che porta il vantaggio a + 6 (17-11). Le ospiti ricuciono un po' alla volta fino ad impattare al sesto con la tripla di Parodi (22-22), ma le Spring piazzano un parziale di 13-3 nel finale chiudendo sul 35-25.

Partono meglio le Spring anche nel terzo periodo che arrivano al massimo vantaggio al quarto minuto con una tripla di Cerkaska (43-25), subito rintuzzato da Giglio Tos (43-28). Altre due triple di Salvestrini e Pini rimettono in partita le pontigiane (43-34) in un minuto. Nel finale ancora Pini rimette in scia le ospiti (46-40).

Ultimo quarto al cardiopalma che inizia con Salvestrini con due canestri consecutivi da oltre l'arco e un 1/2 ai liberi porta avanti le ospiti al 2 minuto (46-47). Pareggia Cerkaska con un 1/2 ai liberi (47-47). Pini e Salvestrini da due fanno allungare le ospiti (47-51), accorcia Cerkaska con 2/2 (49-51). Ancora Salvestrini e Pini portano al massimo vantaggio ospiti al quinto minuto (49-55), ma Michelotti con una tripla riporta le Spring ad un possesso (52-55). Pini riporta a 5 il vantaggio ospiti (52-57), ma una coppia di 2/2 di Tessaro e Michelotti all'ottavo minuto rimette le lucchesi in scia (56-57). Cerkaska manca il sorpasso al nono (0/2), Tessaro pareggia con un 1/2 (57-57). A 73 secondi dalla fine Cerkaska porta avanti le Spring (59-57), Montiani accorcia a 48 secondi (59-58). 0/2 di Tessaro a 42 secondi, mentre Giglio Tos a -35 sorpassa con 2/2 (59/60). A -25 Pellegrini dalla media fa andare ancora avanti le Spring (61-60), ma Giglio Tos trova un fallo a 12 secondi e chiude con un 2/2 (61-62). Troppo tardi per replicare, la sirena suona.



"Ci rimane un po' l'amaro in bocca per il finale - commenta coach Biagi - ma è stata una bellissima partita. Avevamo condotto per trentacinque minuti, poi ci siamo un po' rilassate e loro, sfruttando i nostri errori, sono rientrate. Nel finale, nella lotteria dei tiri liberi loro sono state più precise, ma le mie ragazze sono state comunque brave". Prossimo impegno sabato 27 gennaio ore 21,15 alla palestra Cecioni di Livorno contro Pielle Livorno.