Basket Le Mura



Lucca Le Mura Spring torna al successo contro San Giovanni Valdarno

giovedì, 1 febbraio 2024, 07:46

Green Lucca Le Mura Spring - Number 8 San Giovanni Valdarno 71-38 (26-16; 40-21; 61-29)



Le Mura Spring: Barberio, Bigini n.e., Caredio, Tessaro* 12, Pellegrini 2, Morettini* 10, Rapè* 3, Valentino 19, Michelotti* 14, Peri 3, Cherkaska* 8, Fedorenko n.e. All.: Biagi

Number 8: Baggiani* 10, Bianchi 2, Cellai, Lacitignola 4, Gabbrielli* 4, Gietz*, Campagnano* 3, Casucci 4, Innocenti* 11. All.: Venturi



Arbitri: Giuseppe Salvo di Pisa e Lorenzo Nocchi di Vicopisano.



Si inizia il primo quarto punto a punto, anzi tripla a tripla, due di Morettini per Lucca, due di Baggiani per le aretine. Al sesto minuto siamo ancora in parità 11-11, coach Biagi chiama un time out per aggiustare la difesa, sia sulle tiratrici dalla lunga, che sui pick and roll su Innocenti. I risultati iniziano a vedersi in particolare negli ultimi due minuti quando le padrone di casa piazzano un parziale di 8-0 chiudendo sul 26-16.

Il secondo quarto si apre con una tripla di Michelotti (29-16), mentre le ospiti si affidano ai liberi di Innocenti per muovere il tabellone (29-19). Altri due liberi di Cherkaska e due dalla media di Valentino al quarto minuto fanno muovere le lucchesi (33-19), ma è lo show di Tessaro al nono che fa allungare fino al 40-19. Gabbrielli chiude il periodo sul 40-21.

Al rientro dall'intervallo lungo le padrone di casa si preoccupano di gestire il vantaggio che resta intorno al +20 fino al settimo (47-27), poi un altro break di 14-0 le fa allungare fino al 61-27. Sulla sirena Casucci chiude sul 61-29.

Ultimo quarto da accademia con i coach che fanno ruotare le panchine in vista del ravvicinato impegno del prossimo fine settimana.



"È stata una partita veramente solida - commenta coach Biagi - siamo state attente in ogni situazione, abbiamo curato molto i particolari e sviluppato buone soluzioni. Abbiamo concesso qualcosa solo all'inizio, poi abbiamo sistemato la difesa e formato un divario già all'intervallo. Nel secondo tempo abbiamo sempre spinto e siamo state brave a non farle rientrare." Prossimo impegno sabato 3 febbraio ore 19.00 al Palatenda di Piombino contro Basket Golfo Femminile.