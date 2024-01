Basket Le Mura



Spring Le Mura, ecco il big match

venerdì, 19 gennaio 2024, 11:50

È il match di cartello della quarta giornata di ritorno quello tra Green Lucca Le Mura Spring e Nico Basket Femminile in programma sabato 20 gennaio ore 18,30 al Palatagliate. Si affrontano infatti rispettivamente la seconda e la terza in classifica, per definire chi potrà tenere il passo all'inseguimento della capolista Jolly Acli Livorno. Compito più agevole per l'altra terza a venti punti, Caffè Toscano Pielle Livorno che dovrà vedersela a Piombino con Basket Golfo Femminile, nona a dieci punti e per la stessa capolista, che attende in casa Basket Academy La Spezia, decima a otto punti.

La gara di andata a Ponte Buggianese vide una partenza lanciata delle padrone di casa capaci di prendere un vantaggio iniziale di una decina di punti, per poi venir recuperate e infine sorpassate in un finale tiratissimo di gara, chiusa sul 62-71.Da attenzionare in particolare tra le pontigiane, il granitico centro Matilde Pini, top scorer con 163 punti realizzati quasi tutti sottoplancia e l'ala piccola ed ex Spring Carolina Salvestrini con 138 punti e pericolosa anche da oltre l'arco dei 6,75m.

"È un bel test questa gara - commenta coach Biagi - loro in particolare sono una squadra costruita per fare veramente bene, hanno ottenuto ottimi risultati e quindi sarà una bella partita, dato che è anche molto sentita da entrambe le parti e con tante ex in campo". Arbitrano la gara Matias Deliallisi di Livorno e Tommaso Cavasini di Rosignano Marittimo