Basket Le Mura



Green Lucca Le Mura Spring torna da Piombino con la quattordicesima vittoria

domenica, 4 febbraio 2024, 14:41

Basket Golfo Femminile - Green Lucca Le Mura Spring 64-75 (12-26; 24-50; 42-69)

Basket Golfo: Presta*, Klatt* 10, Latini 5, Buriani 2, Poggi* 9, Zucchini* 13, Malia n.e., Govi 7, Griifa 4, Quaratesi, Bassini* 14. All.: Biancani

Le Mura Spring: Barberio, Bigini n.e., Tessaro* 14, Pellegrini, Morettini 2, Rapè* 6, Valentino 2, Michelotti* 12, Peri 2, Cerkaska* 16, Fedorenko* 21. All.: Biagi

Arbitri: Giacomo Posarelli di Grosseto e Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga.

Bella prova di forza delle ragazze del Green Lucca, che finalmente potevano schierare tutto il quintetto base, e che tornano con una meritata vittoria dal sempre difficile campo di Piombino.

Partono subito forte le ospiti che in meno di tre minuti piazzano quattro punti di Cerkaska, tre di Tessaro e due di Michelotti ai quali le piombinesi rispondono con la tripla di Zucchini (3-9). Le due squadre si affrontano a tutto campo con zone-press asfissianti, ma il gioco è veloce e divertente da ambo le parti. Lucca riesce a contenere le tiratrici più prolifiche, mentre si scatena Fedorenko con 2/2 ai liberi, due dalla lunga e uno da sottoplancia, facendo allungare le ospiti sul 12-26 alla prima sirena.Al rientro in campo Cerkaska e Tessaro da tre fanno volare le ospiti, mentre le padrone di casa muovono il tabellone più che altro dalla lunetta dei tiri liberi (16-33 al terzo minuto).

Stesso copione fino alla fine del quarto che si chiude sul 24-50.Dopo l'intervallo lungo la gara riprende come era finita, nei primo tre minuti le ospiti piazzano un altro parziale di 0-10 (24-60). A questo punto, un po' la rilassatezza per un risultato in cassaforte, un po' la girandola di sostituzioni spezzano il ritmo alle ospiti che permettono alle avversarie di riprendere in mano il gioco e limitare i danni alla fine del quarto sul 42-69. Ultimo quarto ancora in mano alle piombinesi, comunque reduci dalla gara di due giorni prima con Pontedera, che riescono ad avvicinarsi senza impensierire le ospiti sul 64-75.

"È stata un'ottima partita - commenta coach Biagi - fino al 25 minuto è stato un grande basket, abbiamo trovato buonissime soluzioni con una difesa molto aggressiva. Poi qualche rotazione ci ha fatto mollare di intensità e loro sono tornate fuori. Peccato per il risultato che non è così ampio come avremmo meritato, comunque un plauso alle ragazze che hanno fatto veramente bene." Prossimo impegno sabato 10 febbraio alle 18,30 al Palatagliate contro BF Pontedera.