Le Mura, ultima trasferta della stagione regolare

Altri articoli in Basket Le Mura

domenica, 18 febbraio 2024, 12:42

Fallisce l'aggancio alla capolista Jolly Livorno, ma la Green Lucca vince sul piano della partecipazione del pubblico, dei giovanissimi e delle associazioni sportive di integrazione dei ragazzi speciali: sul campo termina invece 61 a 55 per le ospiti

domenica, 11 febbraio 2024, 10:02

Come nelle previsioni le ragazze del Green Lucca devono impegnarsi al massimo per strappare una vittoria non scontata contro un organizzato BF Pontedera, ma alla fine arriva l'ennesimo successo per 61 a 53

domenica, 4 febbraio 2024, 14:41

Ancora una vittoria per le biancorosse che espugnano Piombino per 75 a 64: ottima prestazione per larghi tratti della gara, poi qualche rotazione ha fatto mollare di intensità e con le padrone di casa che si sono rifatte sotto

giovedì, 1 febbraio 2024, 07:46

Tornano alla vittoria le ragazze del Green Lucca Le Mura Spring e lo fanno con una prova convincente (71-38) contro Number 8 che aveva iniziato il 2024 con tre vittorie consecutive. Prossimo impegno, sabato a Piombino