Basket Le Mura



Green Lucca chiude al terzo posto la prima fase di campionato con la vittoria su Baloncesto Firenze

domenica, 3 marzo 2024, 09:18

Green Lucca Le Mura Spring - Baloncesto Firenze 63-50 (17-10; 32-22; 55-35)

Le Mura Spring: Barberio, Caredio, Tessaro* 8, Pellegrini, Morettini 2, Rapè* 1, Valentino 8, Michelotti* 9, Peri, Cherkaska* 19, Fedorenko* 16. All.: Biagi.

Baloncesto: Goracci*, Mazzoni 5, Casagli* 2, Passoni* 1, Salub 2, Schembari 6, Riccioni 9, Borelli* 2, Donadio* 14. All.: Biondi

Arbitri: Francesco Barbarulo di Vinci e Jacopo Natale di Calcinaia.

Ultimo turno di regular season favorevole per le Spring che vincono la gara casalinga contro Baloncesto Firenze ed approfittano dei concomitanti risultati del tabellone per chiudere al terzo posto in classifica. Partita condotta dall'inizio per le lucchesi, con il risultato mai stato in discussione e che è servita a coach Biagi per preparare il clima dei playoff.

Parte in sordina il match, qundo si entra nel quinro minuto siamo sempre sul 3-0 per un sottoplancia ed un 1/2 ai liberi di Cerkaska. Bisogna attendere l'ottavo con Fedorenko per un vantaggio in doppia cifra (15-5). Nel finale Pirrito ricuce fino al 15-10, poi due liberi di Valentino allo scadere fissano il parziale sul 17-10Parte subito Fedorenko per il 19-10, poi Pirrito, Morettini e Michelotti dalla lunetta smuovono il tabellone sul 23-12. Mazzoni e Donadio in due minuti fanno tornare in scia le ospiti sul 25-22, ma nel finale Cherkaska da tre, Valentino ed ancora Cherkaska mandano all'intervallo lungo sul 32-22.Al rientro continua il momento favorevole per le padrone di casa chi si portano sul +15 al quinto con Tessaro e Fedorenko (41-26). Le ospiti non mollano ad un minuto alla fine del pegiodo siamo ancora sul +15 (50-35), ma negli ultimi secondi Cerkaska e Fedorenko da tre chiudono la gara sul 55-35.Ultimo quarto ancora Cherkaska e Fedorenko per il 59-35, poi due triple in mezzo minuto di Riccioni per il 59-41 ed ancora un 2/2 di Fedorenko per il 61-41. Nel finale spazio alle panchine, si chiude sul 63-50.

"È stata una partita giocata inizialmente sottoritmo - commenta coach Biagi - poi dal terzo quarto abbiamo trovato l'atteggiamento giusto. Nel finale abbiamo avuto l'opportunità di far giocare anche le ragazze che avevano avuto meno spazio in campionato. Nel complesso una buona partita di preparazione ai playoff".

Con i risultati odierni la Green Lucca chiude al terzo posto e troverà al primo turno di playoff il PF Prato, posizionatosi al sesto posto.