Basket Le Mura



Imma Gentile, nuovo direttore sportivo per Le Mura Spring

domenica, 24 marzo 2024, 08:40

La ASD Le Mura Spring è lieta di annunciare che Imma Gentile è stata nominata Direttore Sportivo della società. Imma, una lunga carriera ad alti livelli nei parquet di tutta Italia e d'Europa, ha l'esperienza, i contatti e la mentalità giusta per contribuire al progetto Spring e si metterà subito al lavoro per progettare la stagione sportiva 2024-2025.

"Ringrazio sentitamente la società per la fiducia accordata - commenta il nuovo DS - e sono estremamente motivata per questo nuovo incarico. Metto a disposizione de Le Mura Spring la mia esperienza di una vita di pallacanestro con l' auspicio di aiutarla nello sviluppo di un progetto sfidante che interessa la pallacanestro femminile a Lucca e non solo. Tanti gli obiettivi da sviluppare, di concerto con il Responsabile Tecnico Organizzativo Federico Filesi che stimo e conosco da tanti anni e in collaborazione con un valido staff tecnico e dirigenziale. Personalmente non sono amante dei proclami e quindi preferisco iniziare a lavorare duro come ho sempre fatto nella mia vita. È importante però anche "metterci la faccia", cosa che mi contraddistingue da sempre, e quindi attesto che Le Mura Spring è un sodalizio ambizioso che vuole tornare in serie A con un percorso graduale caratterizzato da alcuni pilastri fondamentali che sono, senza ombra di dubbio, il suo settore giovanile che verrà potenziato sia quantitativamente che qualitativamente - conclude - per dare solidità e futuro alla pallacanestro femminile lucchese."