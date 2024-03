Basket Le Mura



Le Mura, iniziano i play off di Serie B

venerdì, 15 marzo 2024, 22:49

Dopo il terzo posto in regular season, inizia sabato il primo turno di playoff, esperienza nuova per gran parte delle ragazze del Green Lucca. Si tratta di eliminazioni dirette al meglio di tre gare, su tre turni che decreteranno la squadra campione di Toscana, titolata anche per giocarsi gli spareggi interregionali per l'accesso alla serie A2.

Le lucchesi incontreranno PF Prato, arrivato sesto in campionato, con la possibilità di giocare l'eventuale bella in casa.

Per quello che vale per le statistiche, durante il campionato PF Prato è stato battuto sia in andata (56-34) che al ritorno (59-78). Le top scorer della gara sono Cherkaska per Lucca con 318 punti (seconda assoluta in campionato) e Mandroni per Prato con 238 punti (quattordicesima in campionato).



"Ci aspettiamo di giocare dei turni di playoff da protagonisti - commenta coach Biagi - anche se sono partite particolari. Quello che abbiamo fatto in campionato adesso conta relativamente, se non per il fattore campo, perchè chi hai davanti lotterà per passare il turno prima possibile. Noi cerchiamo di essere pronte già da sabato con l'intensità giusta e sopratutto con la mentalità adeguata a giocarci i playoff da protagonisti."



Appuntamento al Palatagliate sabato ore 18,30, sarà l'occasione anche per iscriversi alla "Ego Women Run", corsa non competitiva a favore del Centro Antiviolenza "Luna" e dell'Associazione Silvana Sciortino contro le malattie neoplastiche.