Le Mura Spring a Prato per Gara-2 di playoff di serie B femminile

mercoledì, 20 marzo 2024, 07:40

Si gioca mercoledì 20 ore 21,15 alla Palestra Toscanini di Prato la gara 2 del primo turno di playoff del campionato di serie B femminile tra Green Lucca Le Mura Spring e P.F. Prato.Dopo la vittoria per 63-52 ottenuta appena lo scorso sabato sul parquet del Palatagliate, le ragazze del Green Lucca provano a chiudere la serie per passare al turno successivo. Le laniere proveranno invece ad allungarla a gara 3 prevista, nell'eventualità, al Palatagliate per domenica 24 alle ore 20,30.Tutte a disposizione le titolari di coach Biagi che lunedì hanno avuto l'opportunità di un allenamento supplementare con Marco Sodini, allenatore della nazionale Under18.Prato dovrebbe riuscire a recuperare la play Martina Mandroni, vecchia conoscenza lucchese in quanto nel roster campione d'Italia nel 2018, ed assente in gara 1 per una contrattura.

"Non dobbiamo farci condizionare da gara 1- commenta coach Biagi - ma entrare in campo con la giusta mentalità sapendo che devi dare il massimo per portare a casa il risultato. Loro saranno sicuramente aggressive, ma noi dobbiamo cavalcare l'entusiasmo che abbiamo dentro. Dobbiamo attaccare meglio la loro difesa a zona e migliorare le percentuali di tiro che non sono state buonissime (37,2% da due e 21,7% da tre, ndr), imparando dagli errori che abbiamo fatto e rafforzando le nostre sicurezze." Arbitreranno la gara Mattia Parigi di Firenze e Giulio Borchi di Pontedera.