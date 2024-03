Basket Le Mura



Le Mura Spring si aggiudica gara-1 di playoff contro Prato

domenica, 17 marzo 2024, 08:46

Green Lucca Le Mura Spring - P.F. Prato 63-52 (17-9; 36-20; 44-40)



Le Mura Spring: Barberio n.e., Cerri n.e., Caredio n.e., Tessaro* 8, Pellegrini, Morettini 8, Rapè*, Valentino 14, Michelotti* 8, Peri n.e., Cherkaska* 16, Fedorenko* 9. All.: Biagi.



PF Prato: Sautariello* 14, Mandroni n.e., Pagliai 3, Billi* 8, Trucioni* 11, Ponzecchi* 3, Garatti* 8, Popolo 1, Cipolletta n.e., Franchini 4. All.: Pilli



Arbitri: Andrea Cavallo di Siena e Marco Lodovichi di Impruneta.



Buona la prima di playoff, una vittoria di tutta la squadra che si ricompatta nell'ultima frazione di gioco, dopo aver pensato troppo presto di aver la partita in pugno nel primo tempo. Partono subito bene le Spring, Cherkaska e Michelotti fatturano da sole un 11-2 dopo tre minuti. Ma Prato non molla, con Garatti e Billi ricuce sul 13-8 dopo due liberi di Cherkaska. Fedorenko e ancora Cherkaska allungano nuovamente, chiude la frazione un 1/2 di Billi allo scadere (17-9).

Secondo quarto, Morettini e Valentino portano subito il vantaggio in doppia cifra (21-9), ma Billi e Sautariello ristabiliscono le distanze (21-13). È la fase migliore del match, la partita è veloce e giocata a viso aperto, entrano due triple di Morettini, una di Fedorenko che portano il vantaggio sul 36-17 al nono minuto, ma Trucioni riduce sul finale a 36-20.

Al rientro, tre minuti di botta e risposta con vantaggio Lucca immutato (40-24), poi l'inerzia della gara passa dalla parte delle ospiti che si mettono a zona blindando la difesa e piazzando veloci contropiedi. Al settimo minuto siamo sul 40-35, quando Tessaro e Valentino riescono finalmente a togliere le ragnatele dal canestro avversario (44-35), ma una tripla di Billi ed un 2/2 di Sautariello ricuciono sul 44-40.

Ultimo quarto, le ospiti tentano l'ultimo assalto, la tripla di Pagliai al terzo minuto le mette in scia sul 47-45. Ma bastano 15 secondi a Fedorenko per replicare (50-45), poi i canestri da sotto di Valentino e la girandola dei tiri liberi (10 su 16 nell'ultimo quarto) fanno volare via le lucchesi fino al 63-52 finale.



"È stata veramente una battaglia - commenta coach Biagi - i quindici punti alla fine del secondo quarto non sono bastati, loro sono rientrate grazie ad una difesa molto aggressiva. Siamo un po' cadute nelle loro trame e siamo diventate poco fluide in attacco. Ma siamo state brave a reagire e a gestirla nel modo migliore nell'ultimo quarto, portando il risultato di gara uno dalla nostra parte."



A margine del campo di gara, era attivo il tavolo per iscriversi alla "Ego Women Run" di domenica 24, con il ricavato a favore del Centro Antiviolenza "Luna" e dell'Associazione Silvana Sciortino contro le malattie neoplastiche. Prossimo impegno di gara due, mercoledì 20 marzo ore 21,15 alla Palestra Toscanini di Prato.